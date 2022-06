Reconocimientos en Moaña

Los taekwondistas Manuel Paz (campeón de España Universitario, Pablo Patiño (campeón de España Sub 21) y Myriam García (bronce en el Nacional Universitario) y el haltera Javier Cancelas (bronce en el Nacional Júniot) fueron recibidos por sus recientes éxitos.

Pichones caídos del cielo en el consistorio

El consistorio de Cangas es refugio habitual de gaviotas y palomas, y también lugar de anidamiento de algunas de ellas. Pero no siempre refugio seguro, como pudieron comprobar estos días algunos empleados municipales y la propia alcaldesa, que se encontraron a las puertas con un pichón recién caído del cielo. Aunque Victoria Portas movilizó a los servicios municipales para intentar devolverlo a su nido, la cría de ave, todavía sin plumar y con un visible chichón en la cabeza, no superó el accidente y dejó de respirar solo unas horas después.

El lado friki estaba en los calcetines

La presentación de la Comic-Con de Moaña no contó ayer con la presencia de alumnos de los institutos presumiendo de cosplay de personajes de anime, como en otras ocasiones. Pero no faltó tampoco el lado friki. Eso sí, estaba oculto y había que buscarlo bien. Y es que el concejal de Mocidade, Daniel Costas, llevaba unos calcetines de Star Wars, con sus pequeños Darth Vader y todo. Nadie se dio cuenta en el momento, pero no se le puede decir que no se meta en el papel. Nos cuentan que hasta probó el circuito de pistolas Nerf de la Casa da Mocidade.