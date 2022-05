Moaña organiza una "marea blanca" por la sanidad

Moaña cumplió ayer 25 semanas consecutivas de movilizaciones por la defensa de la sanidad pública, con una nueva concentración ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, cubrir las vacantes de médicos y reforzar las ambulancias, en lo que la alcaldesa, Leticia Santos; y la portavoz de la Plataforma da Sanidade, Concha Trigo, calificaron de nuevo pulso contra la Consellería de Sanidade para defender los derechos que está restando a los vecinos. Ante varias decenas de vecinos, Santos aseguró que no se podía dar un paso atrás porque si hoy están 2.870 vecinos sin médico de cabecera por la tarde en Moaña (tiene dos plazas vacantes), mañana pueden ser más de 5.000,por lo que dijo que había que seguir con las movilizaciones, incluso recrudecerlas, dada la incomunicación total por parte de la consellería, que sigue sin responder a la petición de entrevista. Recordó que la Xunta se había comprometido a tener las vacantes resueltas en mayo “y seguimos sin respuesta”.

La Xunta sí convocó un concurso para cubrir 106 plazas vacantes en Galicia (tres de ellas en Moaña), aunque el plazo de presentación de solicitudes no acaba hasta mañana.

Moaña lleva mucho tiempo esperando y por eso la Mesa Local da Sanidade ha decudido recrudecer las protestas y ha convocado para este domingo día 5 una manifestación a pie, desde Moaña a Cangas, a la que Concha Trigo anima a acudir de forma masiva y con camisetas blancas, incluso recuperar aquellas de la gran manifestación en Vigo con el logo en azul de “Sanidade 100% pública” y formar una “marea branca” por la sanidad. La manifestación partirá a las 11:00 de la Praza do Concello de Moaña para discurrir por Ramón Cabanillas y la PO-551 hasta la rotonda do Gordo, en donde se unirá la Voz da Sanidade canguesa para acabar en el centro de salud. Alcaldesa y portavoz de la plataforma aseguran que con esta marcha se pretende mostrar lo que cuesta ir desde Moaña a Cangas para una urgencia o para las personas que siguen sin médico de cabecera. “Es algo clamoroso tener que ir a Cangas para que luego de deriven a Vigo”, insistió Santos que aclaró que desde Moaña no se estaba pidiendo nada a mayores, si no recuperar lo que se tenía en marzo de 2020, antes de la pandemia cuando con la excusa del Covid el Sergas trasladó las urgencias a Cangas. Recordó también que había que reforzar el personal y que no podía pasar, como ocurrió el jueves, que no se cubrió una baja en las urgencias que atiende a dos municipios con una población de 50.000 habitantes.. “No tener los recursos médicos necesarios es poner en riesgo de salud a la población”.

Los vecinos tienen claro quien manda ahora en la Xunta y el nombre de Rueda ya sustituye al de Feijóo en las consignas que corean. Con él concluyeron la concentración a gritos de “Rueda escoita Moaña está en loita”, además de “Con a nosa saúde non se xoga”, “Urxencias xa”.