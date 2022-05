Concello, Iglesia y alfombristas de Bueu pactan recuperar el trazado urbano para la procesión del Corpus

La procesión del Corpus de Bueu ya tiene recorrido para su primera edición postpandemia. Concello, Iglesia y alfombristas se reunieron ayer en el salón de plenos y acordaron mantener el circuito urbano de los últimos años. Eso sí, la procesión saldrá igualmente desde la iglesia parroquial de San Martiño y bajará por la calle Ramón Bares para acceder al centro urbano a través de As Lagoas. El recorrido floral comenzará y concluirá en la calle Pazos Fontenla.

El encuentro de ayer fue convocado por el Concello, que citó a todos las agrupaciones de alfombristas. Entre los presentes estaba el Colectivo de Alfombristas Independientes de Bueu y la recién constituida Asociación Cunchas e Flores de Bueu, cuya presidenta es María del Carmen Novas. La Asociación Corpus Bueu también estaba citada, pero no acudió. Su presidenta, Carmen Santos, ayer se limitó a manifestar que “seguiremos trabajando por el alfombrismo de Bueu tal como venimos haciendo desde hace siete años”.

La reunión se prolongó durante cerca de dos horas y finalmente las partes alcanzaron un acuerdo sobre la celebración de las alfombras florales del Corpus Christi, que cuentan con la declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia, y su recorrido. Desde la Iglesia insisten en que la procesión debe salir obligatoriamente desde el templo parroquial, por lo que al final se ha optado por recuperar el trazado de la última edición.

Así, la comitiva bajará por la calle Ramón Bares –donde no habrá alfombras– y por As Lagoas para incorporarse a la calle Pazos Fontenla. En este punto empezarán a extenderse los mantos florales y la procesión se dirigirá en primer lugar hacia el barrio de Banda do Río. Hará una parada en el altar situado en el cruceiro de las conocidas como “casas baratas” y luego enfilará por la calle Alexandre Bóveda hacia la pista deportiva de Banda do Río, donde habrá otro altar. Desde allí se recorrerá la Avenida Montero Ríos hasta la altura de la calle Eduardo Vincenti. En el entorno entre la plaza de abastos y el Centro Social do Mar habrá otro altar. La procesión seguirá por Eduardo Vincenti y Pazos Fontenla, para concluir y recogerse en la calle Cormorán, en el entorno de la Praza Massó.

Una llamada a la participación de los colectivos sociales

El recorrido urbano de la procesión del Corpus se estrenó en 2015 y a lo largo de estos años se ha consolidado con un éxito evidente, facilitando el resurgir de esta tradición. Los alfombristas defienden que debe mantenerse este trazado y que “no tiene sentido” cambiarlo cada año. Después de la reunión de ayer hacen un llamamiento a los colectivos sociales y culturales de Bueu para participar y colaborar en la confección de los mantos florales. “Después de dos años de ausencia por culpa del COVID es importante recuperar el recorrido y el esplendor de nuestras alfombras”, defienden los alfombristas.

En el encuentro de ayer participaron el alcalde de Bueu, Félix Juncal; el edil de Cultura, Xosé Leal; y el párroco, José López, además de los colectivos. Desde el Concello avanzan que se encargarán de organizar el programa lúdico, que incluirá la colocación de atracciones de feria en As Lagoas y una verbena en la explanada del Centro Social do Mar.