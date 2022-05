El aumento de precios obliga a subir 2 euros el coste de las tapas de la Festa do Polbo de Bueu

La Concellería de Turismo y los hosteleros que participarán en la XXI Festa do Polbo de Bueu comenzaron ya las reuniones para abordar los detalles de la cita gastronómica. Uno de los asuntos más importantes es el precio de las especialidades, que está condicionado por el aumento en los costes de la materia prima y de los ingredientes con los que se eslaboran los platos. Así, se acordó un aumento de dos euros en los platos que se servirán en la carpa.

La oferta gastronómica de la Festa do Polbo está compuesta por dos tipos de platos, en función de su tamaño. La modalidad más económica, en la que se incluyen las croquetas o la empanada, pasa de un precio de 6 a 8 euros. Las raciones, entre las que destaca el popular pulpo á feira, sube de 10 a 12 euros, tal como confirman desde la Concellería de Turismo.

“Los dos años seguidos sin hacer la fiesta y la situación actual nos obligan a hacer una revisión de los precios. No es solo que haya subido el coste del pulpo, sino también de productos como el aceite”, explica la edil de Turismo, Silvia Carballo. Pese a ello, Concello y hosteleros argumentan que los importes fijados esta semana siguen manteniendo un carácter popular. “Es una fiesta para promocionar el pulpo de Bueu y la marca Polbo das Rías. No se repercute el coste real y vamos muy por debajo del precio medio al que se comercializa habitualmente en la hostelería, que ahora mismo puede estar entre los 15 y los 20 euros”, señalan.

Entre los aspectos que están ya decididos destaca también la ubicación de la fiesta, que dejará de celebrarse en el recinto de A Estacada y volverá al aparcamiento de As Lagoas. Otra de las novedades importantes está relacionada con los vinos que se podrán comprar en la Festa do Polbo. A las variedades habituales se unen por primera vez bodegas de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo. “Es una alegría que por primera vez podamos contar con la IXP”, afirma Silvia Carballo.