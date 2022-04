No hay piedad. Llega el buen tiempo y la gente se echa a las calles a arrojar sillones destrozados y colchones con sobrepeso. Vale que no se respeten los postes de la luz, que está muy cara, pero los cruceiros...ya son ganas.

Festivos de la Semana Santa

En esta profesión en la que no hay fiestas de guardar, uno se encontró con Cangas cerrada para el administrado y abierta a las terrazas. Fue una sorpresa. Cuando me encontré las puertas cerradas me recordaron que el Jueves Santo era festivo todo el día. Yo debía de recordar aquellos tiempos en los que solo era media jornada festiva, y eso que se vivía el régimen nacional católico. Pero no hay mayor fuerza que la del turismo, que convierte en festivos días con mucha más contundencia que el calendario que cada año publica el Estado.

Medio Cangas está en Portugal

Tal vez por todo esto la mitad de Cangas, tirando por lo bajo, estaba en Portugal. Lo descubrimos al intentar localizar a autoridades, gente de la cultura, el arte y el “candelabro” que lamentaban no poder atendernos porque estaban de viaje por el vecino país. Con este tiempo y tanto viaje quedan pocos para vestir santos en Semana Santa.

Nadie del gobierno en las procesiones

De momento, nadie del gobierno en las procesiones de Semana Santa. En la Soledad solo vimos un concejal, y era de la oposición.