El Seprona investiga la posible muerte a tiros de varios caballos mostrencos en Bueu

La Asociación Cabalar Monte Gagán, que agrupa a propietarios de caballos mostrencos, denuncia la aparición de varios equinos muertos en el entorno de los montes de Ermelo, en Bueu. Los hechos se pusieron en conocimiento de la Policía Local de Bueu y de la Guardia Civil, que finalmente ha asumido la investigación a través del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona). Miembros de la asociación explican que entre el domingo y el martes aparecieron hasta cuatro animales muertos, en los que supuestamente se podían apreciar pequeños orificios de bala.

“Son disparos realizados desde lejos y el arma podría ser de pequeño calibre: los agujeros son pequeños y parece que la intención es hacer daño, que los animales mueran lentamente”, explica uno de los socios del colectivo, que añade que los impactos se localizan en el costillar o en el vientre de los equinos.

La voz de alarma la dio el domingo un grupo de ciclistas que se encontró con uno de los caballos muertos en medio de uno de los caminos que se emplean como pistas de descenso. Más tarde apareció otro y a lo largo de la jornada del martes se localizaron otros dos ejemplares. “Son tres yeguas, una de las cuales iba a parir en pocos días, y una potra”, explican desde la asociación.

De los cuatro animales hallados hasta ahora parece que solo uno de ellos pertenece a la Asociación Cabalar Monte Gagán, que ya ha iniciado los trámites para comunicar el suceso al seguro y darlo de baja. No obstante, los socios temen que en los próximos días puedan aparecer otros equinos muertos en las cercanías. “Faltan algunos caballos. Es posible que recibiesen algún disparo o que se asustasen y se hayan alejado del lugar para aparecer más tarde”, cuenta uno de los integrantes del colectivo, que agrupa a socios de Marín, Moaña, Vilaboa y Bueu.

De lo que no dudan es del carácter intencionado de los presuntos disparos de bala y aseguran que no es la primera vez que ocurre. “Hace unos meses ya aparecieron tres caballos muertos”, apuntan, aunque en aquel momento no llegó a presentarse ninguna denuncia.

Los animales fueron localizados en montes de la aldea de Ermelo, en la zona próxima al monte de A Paralaia y el límite con Moaña. Uno estaba prácticamente al lado de la carretera que une Ermelo con Cela y Broullón. Los hechos están bajo investigación del Seprona y los propietarios creen que los responsables de estas muertes puede que “se sientan molestos por la presencia de los caballos, bien porque hacen ruido o porque les ocasionaron algún daño”. No obstante, subrayan que los animales de la asociación, a pesar de su carácter silvestre, están debidamente identificados y cuentan con un seguro de responsabilidad civil para cubrir cualquier tipo de percance.

La retirada de los animales muertos corresponde ahora a los propietarios y al propio Concello de Bueu. Desde la Concellería de Medio Ambiente ayer solo tenían constancia de dos animales: uno lo retiró el dueño y del otro se hizo cargo el propio ayuntamiento.