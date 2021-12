El BNG de Moaña inició una campaña en varios frentes para intentar forzar al Sergas a cubrir la reducción del personal en el centro de salud de la villa debido a los traslados. La mitad de los facultativos del turno de tarde se fueron a otras localidades y algunos días de esta semana solo hay un médico de cuatro, de ahí que el propio personal instalase un cartel pidiendo que solo acudan al médico de tarde aquellos que tienen un caso verdaderamente grave. La alcaldesa, Leticia Santos, alertó ayer que los turnos de vacaciones y días libres dejarán también alguna mañana con un solo médico en Moaña. Esto se suma a la falta de servicio de urgencias, centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas desde abril debido a la pandemia.

Los nacionalistas presentaron esta mañana una batería de iniciativas en el Parlamento gallego para intentar que el ejecutivo gallego corrija esta situación. Los diputados Paulo Ríos y Montse Prado acusaron a la Xunta de tener una "estrategia política para precarizar la atención primaria pública y derivar a los usuarios hacia la sanidad privada" y aseguran que "la sanidad gallega salió de la pandemia mucho peor de lo que entró, pese a que pensábamos que la Xunta recapacitaría y se daría cuenta de la necesidad de formar a nuevos profesionales". Prado criticó el "maltrato al personal" sobrecargado de trabajo y entiende que ahí está la razón de que "este año acabasen los estudios 70 personas y solo se quedasen 30 en la atención primaria gallega".

El BNG complementa las iniciativas en el Parlamento con el llamamiento a participar en la manifestación del día 12 de diciembre, convocada por la Mesa da Sanidade. "La atención primaria en Moaña está ahora mucho peor que hace seis años. Movilizarnos no garantizará que se resuelvan estos problemas, pero sin movilizaciones seguiremos perdiendo servicios. Ahora mismo está en riesgo la atención de tarde, que ya trataron de retirarla en verano hace unos años", recuerda la alcaldesa. Ayer mismo, ante la falta de personal de tarde, la regidora habló con el gerente del área sanitaria, Javier Puente, "y de momento no tienen previsto cómo arreglar estos problemas". Entiende la regidora que ser están concentrando los recursos sanitarios en las grandes ciudades "que no presentan los problemas que tenemos en las villas más pequeñas" y carga contra el Sergas al asegurar que esto es "discriminatorio, antidemocrático y no lo vamos a permitir".