Lo que piensan los niños de la igualdad

Un cartel en el balcón del Concello recuerda que Cangas se tiñe de negro para combatir la violencia machista, pero este año el black friday se ha hecho más potente que la campaña en Negro, en la que se animaba a vestir de luto en duelo por las mujeres que sufren violencia, e inunda los escaparates en donde solo hay casos testimoniales que recuerdan que hoy es el día internacional contra las violencias machistas. Pero lo que no se ve en la calle, sí se ve en los centros educativos en donde se trabaja la igualdad a través de actividades de profesores con los escolares.

En el colegio de Infantil y Primaria CEIP A Rúa de Cangas, el alumnado de estos ciclos grabó un programa de radio por la igualdad en la que niños de 3 a 11 años reflexionan sobre los estereotipos, los roles y la discriminación de género. “Que podo facer pola igualdade” preguntaban en la grabación. “Podo levar falda e a cor que queira”, responde un niño de 5º, mientras que un compañero pide “animar ás mulleres a que xoguen ó fútbol” y una niña demanda que “homes e mulleres cobren o mesmo polo igual traballo”. “Respetaría os que se sinten débiles” o “pido que as chicas e chicos xoguen xuntos un partido de fútbol”, son otras de las reflexiones.

Los pequeños dan también su visión de lo que es el machismo: “É a desigualdade”, “cando un home trata mal a unha muller”, “despreciar ás mulleres”, “un home pensa que unha muller non sabe para nada”...”o machismo é o peor”, sentencia un alumno de 4º curso.

El programa comienza con un informativo en el que los escolares anuncian que acudirán con vestidos y tacones para combatir el machismo y hacer ver que la ropa es de todos; que se anulan los concursos de Miss y Míster Universo; que unos padres regalan una Barbi a un niño de 11 años porque no supone ningún problema, como también una caja llena con coches a una niña a la que sus progenitores regalaron tres años antes una muñeca; para rematar con otras noticias como que se descubre que Mickey Mouse es gay y que está enamorado del pato Donald, que la compañía Iberia lucha contra el machismo y todos los pilotos son mujeres o que un hombre entra en un restaurante con vestido y tacones y no le critican.

En la grabación, que se ha realizado al amparo de las ayudas de la Secretaría Xeral de igualdade, hacen un repaso de los cuentos clásicos, de los dibujos más populares desde una perspectiva feminista, de los colores, de los gustos, del género de las cosas o de las profesiones.

Actos de alumnos hoy en Cangas

Hoy los alumnos de los centros educativos de Cangas tomarán las calles en un acto dentro de la programación del Concello con motivo del 25-N y realizarán, a partir de las 11:30 horas y hasta las 12:30 diferentes propuestas de acción bajo el lema “Contra as violencias, apúntate ao bo trato”. Participan los centros CEIP Castrillón, los CPR Eduardo Pondal y Casa de la Virgen y los institutos Monte Carrasco, María Soliño y Rodeira. Saldrán desde la Praza Constitución hasta la Praza das Pontes.

A las 20:00 horas está prevista una manifestación desde la Praza do Concello con lectura de un manifiesto del colectivo contra las violencias del Consello Municipal de Igualdade. La programación sigue el sábado con un obradoiro de defensa personal para mujeres y a las 20:00 horas teatro en el Auditorio con “Anatomía dunha serea” de Iria Pinheiro.

En Bueu, la programación comenzó ayer con la proyección en el Centro Social do Mar, a cargo del Cineclub, de “Yo, Tonya”. Hoy hay una concentración silenciosa contra las violencias, a las 12:00 en la Praza do Concello y a las 20:00 la proyección en el Centro Social do Mar, del documental “Agullas, historias de supervivencia persoal”.

Manifiesto en Moaña

En Moaña, el Concello celebra hoy a las 12:00, en el consistorio, un homenaje a las mujeres víctimas de violencia con la lectura de un manifiesto y se exponen paños tejidos por las asociaciones de mujeres de Moaña y Poza da Moura de Domaio. A las 18:00 horas está prevista una charla de la trabajadora social de la oficina de atención a las víctimas del Decananto de Vigo, Adoración Varas, en la Asociación de Mulleres de Moaña y a las 19:15 actúa el Coro Chorima y hay una procesión çívica hasta la oliveira de la alameda con lectura de poemas.