El proyecto de As Barxas en apoyo a los alumnos LGBTI, galardonado en los Premios da Xuventude

El instituto As Barxas de Moaña fue uno de los grandes protagonistas en la V Gala dos Premios Provinciais á Xuventude, que organizó la Diputación de Pontevedra este fin de semana. En concreto el centro logró dos primeros premios. En la categoría de Educación en Valores el jurado reconoció la enorme importancia del proyecto “Incómodxs e Rebeldes”, coordinado por el profesor Denis Vicente. Supone una iniciativa que arrancó en el curso 2018/19, con el objetivo de crear un equipo de igualdad y apoyo LGTBI en el centro, de la mano de Normalización Lingüística, facilitando así la puesta en marcha de proyectos transversales.

“Incómodxs e Rebeldes” es un proyecto de centro, por lo que implica a la amplia mayoría del alumnado y del profesorado del instituto moañés.

En lo que respecta a la categoría Outras Músicas, uno de los primeros premios fue para la canción “Miss each other before we need”, original de la alumna Ainhoa Mosquera. Se trata de un proyecto sacado adelante en el Departamento de Música, por el profesor Seso Durán, a lo largo del pasado año académico (2020/2021). Obtuvo la financiación de la Consellería de Educación a través de los Contratos Programa Eduexcelencia.

La de esta edición fue la segunda vez que los alumnos de música del IES As Barxas consiguen un galardón reservado en la categoría de música, pese a que estos premios están abiertos incluso a intérpretes profesionales.

Junto a los dos premios logrados por este instituto moañés, también fue galardonado el canal de Youtube del vecino de Bueu Roberto Pastoriza “Robertoswki”, en el que explica la historia de la villa.

En el ámbito musical el cangués Santiago Guerra fue premiado por “Vals do esquecemento” y un tercer premio fue para los moañeses Héctor Y Tomás Cardenal y Adriana Cores, por la pieza “Breaking it up”.