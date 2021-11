Cinco proyectos de la comarca premiados en la Gala da Xuventude provincial

La V Gala dos Premios Provinciais á Xuventude reconocieron el “talento, esfuerzo y compromiso” de muchos jóvenes de la provincia en distintos ámbitos. Este año entre los premiados hay cinco proyectos que partieron de vecinos de O Morrazo.

En la categoría de Educación en Valores, se concedió un primer premio ex aequo a las propuestas “Sementes de Liberdade”, del IES de Poio y al proyecto “Incómodxs e rebeldes” del IES As Barxas de Moaña. Consiste en que los alumnos compartan experiencias y preparen actividades sobre la diversidad sexual.

En la categoría de Contido Dixital el segundo premio recayó en Roberto Pastoriza “Robertoswki”, que explica la historia de Bueu a través de distintas entregas audiovisuales en su canal de Youtube.

En la categoría de Traballos Musicais la comarca tuvo mucha presencia. Santiago Guerra, de Cangas, logró un premio por “Vals do esquecemento” y Ainhoa Mosquera, de Moaña, por “Miss each other before we need”. Ambos compartieron el primer premio. El tercero fue para la pieza “Breaking it up”, de los moañeses Héctor y Tomás Cardenal y Adriana Cores.

En toda la provincia fueron 30 los proyectos galardonados. La presidenta provincial, Carmela Silva, puso en valor la “enorme creatividad que muestra el gran futuro que tiene esta provincia”.