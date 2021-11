Félix Juncal medita pedir en pleno la transferencia de Ons

Juncal manifestó que si la Xunta persistía en su actitud –en verano ya culpó al concello de los problemas de vertidos en Ons y el jueves volvió a acusarlo de desatender sus competencias en el anuncio de un proyecto de mejora de la EDAR– “valoraremos llevar al pleno de la corporación una iniciativa para instar a la Xunta a alcanzar un acuerdo para la transferencia de la titularidad de Ons en nuestro favor”. Y se mostró más contundente al subrayar que “si no quieren hacerse cargo de Ons que lo digan y que nos la transfieran”. Eso sí, el alcalde buenense matizó que esa hipotética cesión del archipiélago tendría que venir acompañada de una negociación previa para que la entrega se realizase “en condiciones”, en una clara referencia a la necesidad de contar con los servicios básicos en la isla.

Juncal asegura que la posición del concello continúa inamovible, y que “asumimos las competencias de los bienes públicos de titularidad municipal. Si creen que debe ser del concello, que nos la transfieran”, y fue más allá al asegurar que “posiblemente así podríamos resolver lo que llevan tanto tiempo negando, como es el derecho de los isleños a la propiedad de sus viviendas”.

“Si no quieren la isla, que lo digan, y lleguemos a un acuerdo”, reclama el regidor buenense

El alcalde de Bueu apuntó asimismo que en la misma línea de “generosidad autonómica”, pide que “actúen de igual manera en competencias que siendo propias gravan a los concellos con la gestión de las mismas”. En su opinión, es un hecho “reconocido por la propia Xunta, que en el paco con la Fegamp reconoce el déficit en la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), y por tanto incrementa su aportación”. Con todo, añade, “aún así sigue quedando muy lejos de sus obligaciones legales, que serían las de asumir la totalidad del coste del servicio, o, en su defecto, que lo asuman de forma directa en lugar de cargárselo a todos los diferentes concellos”.

Para Juncal el SAF es “solo uno de los ejemplos de la actitud de la Xunta con los municipios, no únicamente con el de Bueu”. Y manifestó además su extrañeza “porque no se le pida a las distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica que se hagan cargo del coste eléctrico en Ons y lo tenga que asumir la Xunta. Ellos lo asumen y sin embargo no se quejan”.

También sacó a colación la respuesta de la Valedora do Pobo hace años a unos vecinos de Ons que reclamaban la dotación de servicios básicos. “La propia Valedora instó a la Xunta a solventarlo y la Xunta contestó que había unos fondos para ello, reconociendo que era algo de su competencia”, argumenta Juncal, que lanzó un último dardo hacia los responsables autonómicos. “También nos gustaría que al igual que cuando el Concello es responsable de unos vertidos se abre expediente, se haga con otras administraciones. No sabemos si Augas de Galicia le ha abierto expediente a la Consellería de Medio Ambiente por los últimos vertidos en Ons”, sentenció el regidor.

Una depuradora que se reveló insuficiente en el verano

Dimensionada para apenas 250 vecinos, la depuradora de Ons se reveló como completamente insuficiente durante un verano en el que la afluencia al archipiélago multiplicó por diez su capacidad. Así, a finales del mes de agosto y coincidiendo con la Freguifesta de Ons y un fin de semana de buen tiempo, se produjeron los primeros vertidos, bastante evidentes con un reguero que salía de las instalaciones de la EDAR. Entonces desde Medio Ambiente se apuntó a una doble razón: la presencia de productos de higiene que no deben tirarse a la red de saneamiento, y a la presencia de aceites del pulpo. Hosteleros y vecinos exigieron una mejora en la depuradora y la Xunta se comprometió a ello.