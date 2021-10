Relatos de Luís Chapela sobre a memoria de Berducedo

O libro, vistosamente ilustrado por Evaristo Pereira e prologado por Dani Costas busca “que os rapaces pequenos poidan pintar os debuxos e os maiores recoñezan estas vivencias de hai anos”. As festas de Meira, ou a chegada do “augardenteiro” son algunhas das lembranzas que dan forma aos relatos. Chapela percorre tamén as historias de medo que lle contaban de neno e trae á actualidade a personaxes característicos da aldea coma Manolito “O Coxo”.

Tamén dan forma ao libro algunhas falcatruadas en eventos sociais coma unha voda, protagonizadas polo propio Chapela ou por amizades da súa infancia.

“Peroxo, un rapaz da aldea” é o segundo libro de relatos de Luís Chapela tras o publicado no 2017 e titulado “Á calor da lareira”, que “se vendeu moi ben, a verdade”, confesa o propio autor. A súa produción literaria está marcada tamén polas súas investigacións sobre a memoria histórica e, sobre todo, por libros de poesía como “Sementeira de orballo”, “Sendeiros” e “Fendas”.

Con esta obra, agora, o pasado de Berducedo quedará fixado negro sobre branco para transmitirlle o xeito de vida dos seus pais e avós.

A presentación do libro será este venres, 29 de outubro, ás 19.00 horas no salón de plenos do Concello de Moaña. Intervirán o propio autor, ademais de Dani Costas, Evaristo Pereira e Héitor Mera, que se encargou das correccións da obra. O evento contará con música de arpa a cargo de Paulino da Seara.

Dende o propio venres os exemplares poderán mercarse en librerías como Nobel de Moaña, Miranda de Bueu ou Vilafer e Maraxe de Cangas.