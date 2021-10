Anoche, un vecino de la parroquia canguesa de Darbo fallecía por una parada cardiorrespiratoria. Eran alrededor de las 21 horas, cuando este hombre de 57 años sufrió un infarto mientras asistía a un entrenamiento de fútbol a pie en el campo keniata de la localidad de O Morrazo.

A raíz de este dramático suceso, ahora surge la pregunta: ¿qué es exactamente el fútbol a pie?

Esta modalidad surgió hace año y medio en Cangas como una alternativa de ocio para la gente mayor. Tal y como indica su propio nombre, no está permitido correr. Por ese motivo, el fútbol a pie se declara libre de lesiones y con un contexto no competitivo. La muerte de uno de sus de sus practicantes no ayuda a difundir los beneficios de una disciplina que, sin embargo contó desde el principio con respaldo médico.

El impulsor y director de este proyecto es José María Rial, técnico deportivo que patentó la idea, cuya presentación se produjo en marzo de 2020 con una charla médica en el salón de plenos del Concello. en la que se explicaron los beneficios de esta actividad.

Más allá de lo físico, este deporte pretende favorecer a sus participantes a nivel psicológico y social, según se puso de manifiesto durante ese encuentro. Con el aval del jefe de Cardiología del Hospital Povisa, Juan Carlos Arias, y del supervisor médico de la actividad de fútbol a pie de Cangas, José María Martínez Portela, la iniciativa arrancaba días después con las primeras sesiones de entrenamiento.

Mismas normas que el fútbol

Esta modalidad deportiva cuenta con un sitio web donde, entre otras cosas, define el fútbol a pie como una variante deportiva del fútbol de clubes, que a través de sus normas, busca ser una actividad física inspiradora y divertida, libre de lesiones, marcada en un contexto primordialmente no competitivo.

Está dirigida a personas de cualquier edad, género y condición física o que debido a la falta de movilidad u otra razón no pueden practicar esta disciplina de manera tradicional. Además, aclara que su finalidad es ayudar a las personas a que se mantengan en movimiento, practicando un deporte de bajo impacto y riesgo logrando, de esta manera, aumentar la autoestima, divertirse, socializar y alcanzar una mejor condición física y de salud.

La expansión de esta disciplina ha llegado a partes de Galicia como Vigo, Ourense o Pontevedra y cuenta con el respado de la Real Federación Gallega de Fútbol.