A Cepa recoge en un libro sus 25 años con la cultura

La Asociación Cultural A Cepa de Cangas nació hace 26 años en el seno del Centro de Educación Permanente de Adultos, creado siete años antes en 1988,y del que tomó su nombre. La iniciaitiva partió del profesorado y del alumnado que demandaban obradoiros y actividades para completar su formación. Además del amplio abanico de actividades fue creando un archivo fotográfico y un catálogo de publicaciones de monografías, poetas populares y Cangas na memoria. Ahora saca al mercado el libro “25 anos coa cultura 1995-2020” y preparaotro sobre el fotógrafo Ramón Ocaña.

“O meu primeiro recordo vai asociado ao seu xerme: a Escola de Adultos. Lembro acompañar á miña nai ás clases que se impartían en dúas aulas no Edificio Casablanca. As mesas verdes colocadas en “U” arredor do mestre, na aula máis grande, permitíanme observar as caras das alumnas mentres eu facía os deberes, escoitando ao mesmo tempo, con curiosidade, as explicacións que alí se daban. Había días que se poñían diapositivas, vídeos ou mesmo se cantaba. Foi alí onde comecei a darme conta do que supoñía aquel esforzo para alumnos e mestres, e de que xuntos estaban formando parte dunha gran familia. Deste xeito, crecín a carón da Escola de Adultos, da que xurdiría a necesidade de fundar a Asociación A Cepa para ampliar e recoller toda unha serie de novos talleres que o alumnado ía demandando”. Son las palabras de la socia de A Cepa, Sara Carballo Avilés, en el prólogo del libro “25 anos coa cultura. A Cepa 1995-2020”, que la asociación acaba de publicar con una tirada de 500 ejemplares.

El libro, con un centenar de páginas a color e inminentemente gráfico, supone la recopilación de actividades a prol de la cultura de esta asociación de Cangas en sus bodas de plata.

A Cepa, que nació en el seno del Centro de Educación Permanente de Adultos, del que tomó su nombre, fue inscrita en el registro de Asociaciones el 15 de junio de 1995, con dirección en la avenida de Bueu. Hizo su presentación en febrero de 1996 organizando un festival en el desaparecido cine Galaxias, con la colaboración de la Asociación de Mulleres de Moaña. La entidad nació por iniciativa de los profesores y alumnos del Centro de Adultos que echaban en falta más actividades de formación en el municipio.

El 29 de septiembre se eligió a la primera junta directiva con Pilar Ferrari, que sigue en la presidencia: Jesús Currás, vicepresidente; Araceli Antepazo, secretaria; Antonia Franganillo, tesorera; y Fernando Cuñarro, Avelino Dacosta, Xosé Luis Lorenzo “Colón”, Carme Molanes y Xosé Antonio Graña, como vocales.

Con la creación de la asociación se ofertaron diversos talleres. Algunos se realizaban en aulas cedidas por el Concello y otros en locales prestados o alquilados, hasta que en 2010, A Cepa se instala en la Casa do Pobo, un local cedido por el Concello y que sigue siendo su sede.

Sara Carballo recoge muy en el prólogo del libro, la esencia de A Cepa: “O que me vén á cabeza son xermes de ideas a carón dunha cunca de café quentiño no Anamar, o cheiro dos libros recén saídos da imprenta, as fotografías antigas cargadas de mensaxes encubertas, exposicións cheas de esforzo e ilusión, excursións a lugares máxicos,xentiña “grande” da que aprender moito, o imprescindible pincho de Nadal ou os ramos do día da Muller. En definitiva, moito traballiño, do que fan as formigas, pouco a pouco, ao longo de moitos anos”. Ella, ya como adulta, empezó a formar parte del taller de pintura de María, que califica de pequeña familia.

Publicaciones

Y es que los talleres son uno de los grandes atractivos con los que nació A Cepa (calceta, tapicería, pintura, madera, abalorios..) a los que hay que añadir el salto que dio a la labor de documentación histórica con una cadena de publicaciones que son fiel testimonio de la historia de Cangas y de sus gentes.

La asociación ha publicado ya seis libros dentro de su colección de monografías (“As mulleres da conserva”, “As escolas de Cangas”, “Ven cantar a Cangas”, “Historia fotográfia de Cangas”, “Mariñeiros” y “Cangas viva 1940-1975”), además de siete en la colección de Poetas populares (Xosé Santos, Serafín Graña, Cecilio Rial, Ubaldo Lemos, Sarah Lorenzana, Bernardino Graña y Amable Santos y está en preparación la antología de José Manuel García Rodríguez.

“25 anos coa cultura” es el octavo libro de la colección Cangas na memoria que comenzó con “A Pedra lavada”, y le siguieron “Cangas na literatura””, “Dª Asunción, a mestre de Coiro”, “Mestres de Coiro”, dos publicaciones con la serie de personajes “Ronsel de lembranzas”, y Obradoiros de soños” .

La Asociación está en momento también de dar relevos con la entrada de gente joven como Óscar Rodríguez, para seguir la labor cultural.