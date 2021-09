El FICBueu premia a la belga “Stephanie” y a la americana “Huntsville Station”

Los cortometrajes “Stephanie” y “Huntsville Station” se alzaron ayer con los premios más importantes dentro de la decimocuarta edición del Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FICBueu). La primera es una producción belga dirigida por Leonardo van Dijl, a la que el jurado le concedió el Ánfora de Ouro. Mientras, “Huntsville Station” es una cinta estadounidense dirigida por Jamie Meltzer y Chris Filippone, que se llevó el Ánfora de Prata. En la Sección España el premio fue para “Correspondencia” de Dominga Sotomayor y Carla Simón y en Galicia R el reconocimiento fue para “Homeless home”, de Alberto Vázquez. El premio del público fue para otra producción norteamericana, “Hysterical girl”, de la directora Kate Novak.

El palmarés se desveló ayer en la gala de clausura del FICBueu, celebrada en el Centro Social do Mar y que debido a las reducciones de aforo obligadas por la pandemia también fue retransmitida vía streaming. El acto estuvo conducido por el actor César Aldea y este año tampoco pudieron estar presentes los galardonados. Sin embargo, la mayoría enviaron una serie de videos de agradecimiento. “Muchas gracias por este premio. La historia de ‘Stephanie’ [una joven gimnasta] es muy pequeña y sutil, así que es muy especial saber que encontró el camino hacia vuestros corazones”, manifestó Van Dijl.

Desde Estados Unidos llegó el mensaje de Meltzer y Filippone, que dirigen una historia sobre los presos que salen de la cárcel de Huntsville (Texas). “La hicimos antes de la pandemia y la estuvimos distribuyendo durante la propia pandemia, lo que fue muy difícil. Tuvo una repercusión con un significado que no pretendíamos, pero descubrimos que era muy bonito porque pide al espectador que se siente en un espacio incómodo y empatice”, explicaron en su video.

La gala del FICBueu no tiene una alfombra roja como la de Hollywood pero tampoco le hace falta. La Asociación Alfombras Corpus Bueu se encarga de que cada año el certamen luzca un tapiz especial y efímero para celebrar su clausura, un diseño ante el que posaron organizadores y autoridades. Entre los representantes institucionales estaba la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y miembros de la corporación de Bueu, encabezados por el vicealcalde Julio Villanueva.

La distinción al mejor cortometraje español fue para “Correspondencia”, un proyecto que según una de sus directoras, Carla Simón, nació “de una forma muy, muy pequeñita; era algo solo para nosotras y una vez que ha salido a la luz nos alegra que tanta gente lo haya podido ver”. La Sección Galicia está patrocinadora por la empresa de telecomunicaciones R y el premio fue para “Homeless home”, un reconocimiento que su director acoge “con mucha ilusión y con pena por no poder estar en Bueu”.

El palmarés de cortometrajes premiados en esta decimocuarta edición incluye más producciones. El mejor corto de la Sección Experimental fue “Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje” del mexicano Gabriel Herrera; el Premio CREA de la Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización a la mejor dirección fue para Morad Mostafa, de Egipto, por “What we don’t know about Mariam”.

Los reconocimientos se completaron con los premios técnicos: Graham Short recibió el de mejor actor por “Ned & me” (Reino Unido); el de mejor actriz fue compartido entre Mia Skrbinac, Sarah Al Sa-leh y Mina Milonavic por “Sestre” (Eslovenia); el mejor guion fue para Christoph Lauenstein por la alemana “People in motion”; la mejor fotografía fue para la tailandelsa “Lemongrass girl”; la mejor dirección artística para “Bella” (Grecia); el mejor montaje fue el de la canadiense “Still processing”; el mejor sonido fue para la francesa “Sër bi”; la mejor música para la también francesa “Dustin”; y la coproducción “A holiday from mourning” (Países Bajos y Portugal), se llevó el reconocimiento al mejor vestuario y al mejor maquillaje/peinado.

Los premios de la Gala Escolas: desde el colegio de A Pedra hasta Aalto, en Finlandia

La jornada de ayer acogió en el horario matinal la Gala Escolas, una sección con la que el FICBueu quiere promover el cine entre los más jóvenes. El premio en la categoría de Educación Especial, Infantil e Primaria se quedó en “casa” porque fue para “Dona Landra no río Revolto”, del CEIP A Pedra de Bueu. El de Educación Secundaria fue para el IES Félix Muriel de Rianxo por “Monte vivo”. En la categoría de Facultades e Escolas de Imaxe se premió a la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de la Universidade de Vigo por “O que queda de nós”. Y el premio internacional fue para Saara Hakkarainen, de la ELO Film School de la Universidad de Aalto (Finlandia) por “Hiljaisuus”.