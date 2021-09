El cine de Canadá se apodera de la pantalla de Bueu

“A sección é todo un descuberta para os nosos espectadores. Hai que ter en conta que a maioría destes filmes son descoñecidos para o gran público, polo que é toda unha recompensa o bo acollemento que están tendo entre os asistentes. Dicir tamén que a posibilidade de acompañar as proxeccións cun libro no que se afonda sobre estes filmes é o complemento perfecto para fascinarse sobre un cinema que é historia viva da sétima arte”. Es la valoración del subdirector del Festival de Curtas de Bueu (FIC Bueu),Severiano Casalderrey, sobre la Retrospectiva dedicada este año a Canadá, a través de una selección de 24 títulos del National Film Board of Canadá (NFB). Se trata de la mayor productora pública del mundo, según la organización del FIC y que protagoniza el segundo de los Cadernos que publica el certamen, cuyo responsable es el mismo Severiano Casalderrey. Estos Cadernos se entregan al público que acude a las proyecciones de la Retrospectiva, que se realizan desde el lunes hasta este viernes, a las 17:30 horas, en el auditorio del Centro Social do Mar, y que cuentan con la presencia del productor en el estudio de animación francés de la NFB, Marc Bertrand, comisario al mismo tiempo de la Carta Blanca, que se ha incoprorado como novedad este año, y que incluye cinco trabajos seleccionados por él mismo. En esta sección se han podido ver The procession (La procesión), No objects (Sin objetos), The great Malaise (El gran malestar), Turbine (Turbina) y The physics of sorrow (Las físicas de la tristeza), cortos canadienses de entre 5 y 26 minutos, de 2018 y 2019. El trabajo de selección, asegura Casalderrey, fue bastante complejo, por la cantidad de obras. La atención se centró en la franja cronológica de 1965 a 1985, momento en el cual se realizaron cerca de 2.000 filmes. Para Bueu se visionaron 500, de los cuales salieron los 25 títulos escogidos para los cuatro pases.

El acceso a los trabajos se realizó gracias a que la NFB tiene buena parte de su catálogo digitalizado en su web: “Lograr a escolla máis equilibrada era o máis delicado, era necesario quedarse con aqueles títulos que mellor representaban todo este período. Se temos en conta a enorme cantidade de artistas notables exhibidos -Norman McLaren, Colin Low, Bill Mason, Arthur Lipsett, Claude Jutra, entre outros moitos-, creo que o obxectivo xeral foi logrado”.

Hoy se puede ver el lote 3 de la Retrospectiva con cortos que giran en torno a la vida del artista Paul Cormier, un viaje al subconsciente, cómo las familias actúan con sus ancianos y enfermos, la búsqueda de la identidad de Canadá, el primer invierno de una familia de inmigrantes irlandeses o la vida de un ucraniano con su tienda de comestibles.

La programación hoy también incluye los dos pases de la sección Internacional, a competición. El público podrá realizarse simpáticas fotografías en el photocall en la entrada al auditorio del Centro Social do Mar.

Por la mañana siguen las proyecciones para escolares. Ayer pasaron alumnos de A Torre y Montemogos en tres sesiones. En total, entre martes y jueves, pasarán 750 escolares de los coles de Beluso, A Cela, A Pedra y Virxe Milagrosa.

Programa de hoy

Sección Retrospectiva 3.

El tercer lote de filmes en homenaje a la National Film Board of Canadá incluye Monsieur Pointu (Sr. Pointu), 1975; Le paysagiste (El paisajista), 1976; The Street (La calle), 1976; The national scream (El grito nacional), 1980; First winter (El primer invierno), 1981 y Ted Baryluk´s Grocery (El supermercado de Ted Baryluk), 1982. 17.30 horas, Centro Social do Mar.

Sección Internacional 4.

Sestre (Hermanas), Eslovenia; Every Day’s like this (Todos los días son así), Candá; la francoiraní Witness (Testigo), Lemongrass girl (La chica de la citronela), Tailandia; y la estadounidense Hysterical girl (Chica histérica).

20 horas Centro Social do Mar

Faladoiro.

El público asistente a .podrá participar en un coloquio moderado por el personal del FICBueu.

21.30 horas, Punto de Encontro

Sección Internacional 5.

Se proyectan The cloud is still there ( (La nube sigue ahí),-Malasia; Still processing (Aún en proceso)-Canadá; Motus (Ni una palabra)-Francia; A holiday from mourning (Unas vacaciones de luto) Portugal; y Stephanie, Bélgica.

20 horas, Centro Social do Mar.