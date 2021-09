La distancia, eje argumental de una Sección Oficial del FICBueu marcada por los dramas

La distancia –física y emocional– y sus efectos sobre la comunicación y la ausencia de ella sirvieron para levantar el telón de la Sección Internacional del Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu. Lo hicieron a través de cuatro dramas de diferente estilo, pero que dieron ya una muestra del buen nivel cinematográfico de la selección de este año.

Bella, de Thelya Petraki, fue la encargada de abrir la noche con una interesante propuesta formal ambientada en 1986 en la que narra el día a día de Anthi, una mujer que sobrevive como puede en una convulsa Grecia ante la ausencia de su marido, emigrado en la antigua URSS. La historia se articula en torno a la voz en off de la protagonista dando lectura a las misivas que envía a Christos. En ellas se va desgranando poco a poco su realidad y las dudas acerca de una relación truncada por la distancia. Visualmente Petraki apuesta por mezclar imágenes de ficción con otras históricas de la época, lo que confiere al conjunto un cierto aire documental que redunda en un acabado más que digno.

También hay una evidente distancia entre los dos protagonistas de la canadiense La Traversée, una hija y un padre que se reencuentran después de que la primera regrese a Canadá tras una estancia de un año en París. La separación física, con todo, no tiene parangón con la emocional que existe entre una joven deseosa de dar una segunda oportunidad a una relación conflictiva, y un hombre anclado en el rencor y en sus propias preocupaciones. La actuación de Catherine Chabot es de lo más destacable en esta opera prima de Éve Saint Louis.

La griega Bella destaca por una propuesta formal que combina lo documental con la ficción

Salvar la distancia con sus seres queridos y con el mundo real es la preocupación de los presos de la estadounidense Huntsville Station, que abandonan la prisión en libertad condicional para darse cita en la estación de Greyhound, a la espera de dirigirse a sus respectivos destinos. Allí se forma un auténtico ecosistema con reencuentros, vendedores de todo tipo y, sobre todo, unos personajes que comparten pensamientos, vivencias, reflexiones y miradas, mientras cargan con la pesada mochila del pasado con tan solo un billete y 100 dólares en el bolsillo para emprender su nuevo camino.

Nos Lions presenta una historia de amor no convencional con trasfondo trágico

El cierre de la primera sesión de la Sección Internacional correspondió a la francesa Nos Lions (Ave del paraíso), de Marieke Engelhardt, con una historia en la que hay más información en sus elipsis que en lo rodado, una arriesgada decisión que también supone un arma de doble filo. En el corto la jovencísima Nadia decide romper por completo con toda su vida para lanzarse en brazos de su amado Julien, con quien se va a casar. Pero que nadie se confunda, no es una historia de amor al uso, sino que encierra un trasfondo mucho más trágico y, por qué no decirlo, cruel. Engelhardt opta por seccionar un trozo del periplo vital de Nadia sin dar un inicio, una justificación a sus actos, y un final. Pero lo cierto es que la obra provoca desasosiego y curiosidad a partes iguales, y puso un adecuado cierre al poderoso arranque de los filmes a concurso en el FICBueu, dejando ganas de más, de mucho más.

