Dos detenidos y 23 denuncias en el mayor despliegue policial de Cangas

La madrugada del sábado para el domingo coincidieron, en Cangas, el último fin de semana de agosto, una alta afluencia de turistas y los días grandes de las Festas do Cristo, además, la villa acababa de bajar a nivel bajo de alerta sanitaria, con un 100% de aforos en los exteriores de los establecimientos de hostelería. Los antecedentes de los dos fines de semana anteriores hacían prever una altísima afluencia a la zona de la “movida” y las previsiones no fallaron. Con miles de personas abarrotando la Avenida de Marín, la Calle Ferrol y las travesías que unen ambas durante toda la noche. El despliegue policial, para garantizar el cumplimiento de las medidas contra la pandemia de COVID-19 y para evitar actos de vandalismo como en las semanas anteriores, no tuvo precedentes. Hasta 10 patrullas policiales –cinco de la Policía Local y otras tantas de la Guardia Civil– se desplegaron en un espacio muy reducido. Fueron 20 los agentes en la zona que consiguieron reducir al mínimo posible los desmanes de las semanas previas.