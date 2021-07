¡Aleluya! Bendita imagen

Una asamblea, dos escenarios y sin boda

Los socios del Balonmán Cangas tuvieron que darse ayer un paseo para poder acudir a la asamblea. La reunión estaba prevista en la Casa da Cultura porque a esa hora estaba prevista una boda en el salón de plenos. El caso es que las llaves para abrir la Casa da Cultura no aparecían por ningún lado y como no era plan echar la puerta abajo la asamblea volvió para el Concello. Y finalmente pudo ser en el salón de plenos. No sabemos si los novios se lo pensaron mejor, pero el caso es que la boda se aplazó a ultima hora y el espacio quedó libre. Sobre la mesa principal estaba la bandera azul de Balonmán Cangas... y muy cerca el pequeño “altar” preparado para la boda. No estaba mal porque ser socio del Cangas es un verdadero acto de amor. ¡Forza Cangas!