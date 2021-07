Bueu renuncia por segundo año a celebrar la Festa do Polbo

La renuncia a la celebración de la Festa do Polbo era un secreto a voces, toda vez que la situación actual con el Covid-19 no permite acometer un formato como el de este certamen gastronómico. “Es evidente que así no se puede hacer con garantías. Estamos hablando de una fiesta gastronómica que movía unas 600 personas en cada turno de comida”, señala la concejala, que asimismo apunta que “se hacía muy complicado poder garantizar las medidas de protección y distanciamiento”, además de que para los establecimientos que pudiesen participar “no sería rentable”. Además, y por encima de todo, variar de formato no es una opción “por la particular idiosincrasia de esta fiesta”.

El Concello organizará en su lugar una doble jornada de exaltación del producto a finales de agosto

Sin embargo, Carballo subraya que esto no supone que el Concello renuncie a organizar unas jornadas en las que poner en valor uno de los productos más identificativos de Bueu. Así pues, la idea es organizar un programa de actividades durante dos días que tendría lugar a finales del mes de agosto. Aunque aún faltan por confirmar los actos que se llevarán a cabo sí se sabe que se incluirán actividades alrededor del pulpo tanto para los más jóvenes como para un público adulto, y que la gastronomía también tendrá un papel relevante. “Habrá una parte de degustaciones con aforo limitado, en un formato más pequeño al habitual”, avanza la edila.

La de 2019 fue la última edición que se celebró de la Festa do Polbo de Bueu, un certamen que en los últimos años reunía a una media de unas 3.000 personas diarias, con picos que alcanzaban los 5.000. Ya el año pasado y en plena pandemia del Covid-19 el Concello de Bueu se vio obligado a suspender la fiesta y a realizar en su lugar unas jornadas de un día de duración en colaboración con la Cofradía de Pescadores San Martiño. Una de las actividades del año pasado fue una muestras de las artes de pesca utilizadas para la captura del preciado cefalópodo.