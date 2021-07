Heredeiros da Crus y la Orquesta Marbella, en la Semana Mariñeira de Bueu

Manuel Aldao y Manolo Purro serán homenajeados en una gala el día 18

“Este es un evento que creamos de forma complementaria a las Fiestas del Carmen y los Dolores, y que ahora es alternativo en este segundo año de pandemia. La idea es poner en valor la tradición de la cultura del mar con una parte de ocio y festiva”, explicó Leal. La programación tiene dos vertientes principales, según el concejal de Cultura de Bueu: una que tiene que ver con la creación artística y otra con un ámbito musical y festivo.

La primera de ellas levantará el telón de las actividades con el obradoiro de creación marina de Tino Resille, que se celebrará de lunes a miércoles de 10 a13 horas en el Aula de Interpretación de Agrelo. Pero además se completará con “Debuxadas. Debuxando o litoral de Bueu con Josuha Xanbreo”. La iniciativa consiste en una quedada para dibujar realizando una ruta por el litoral urbano de Bueu, desde Portomaior a Beluso, con cuatro paradas para realizar esbozos del paisaje. Será el viernes a las 10 horas y los interesados deben aparecer en el concello a esa hora.

El Concello ultima un espectáculo pirotécnico a la espera de que la Xunta lo autorice

La música comenzará el viernes 16 a las 22 horas con la verbena de la Orquesta Marbella, a la que seguirá, entrando en la madrugada, un espectáculo pirotécnico, siempre y cuando las restricciones fijadas por la Xunta de Galicia lo permitan. El Concello tiene todo preparado y solo se está a la espera de la decisión autonómica. Y el sábado 17 a las 21.30 horas será el turno de Heredeiros da Crus, que tocarán en As Lagoas dentro del programa Musigal de la Diputación de Pontevedra.

Asimismo, y dentro del apartado de Cultura no Camiño 2021, el Mago Antón realizará varios pases. El primero de ellos será el domingo 18 en el parque Novas de Beluso, a las 12 y a las 13 horas. El otro será ese mismo día de 17 a 22 horas en el exterior del Centro Social do Mar de Bueu. Y como colofón, el domingo 18 a las 11.30 horas el barrio de Banda do Río acogerá la gala en la que se rendirá homenaje a dos figuras clave para entender el mundo marinero de Bueu como Manuel Aldao y Manolo Purro. Será un acto emotivo que contará con la participación de la Banda de Gaitas Manxadoira o de Susana Seivane, entre otros, y que contará, al igual que sucedió el año pasado, con Xurxo Souto como conductor del evento.

En cuanto a los oficios religiosos previstos el viernes 16 habrá misa en honor a la Virgen del Carmen con la Banda de Música de Bueu y el sábado 17 en honor a los Dolores con el Grupo Trébede. En ambos casos será a las 12 horas.

Conciertos adaptados a la pandemia

Todos los asistentes a la presentación de la Semana Mariñeira coincidieron en reafirmar su apuesta por una cultura segura, un mantra que se repetirá estos días y que se refleja en el formato de los espectáculos. Así Patricia Hermida apuntó que el concierto de Heredeiros “está adaptado a las circunstancias actuales. Siguen siendo los mismos pero desde otro punto de vista y con sorpresas”, anuncia.

El aforo del concierto de Heredeiros da Crus es de 600 personas y las invitaciones ya pueden reservarse

El aforo de este evento es de 600 personas y las invitaciones pueden reservarse en la página www.woutick.es. Lo mismo puede aplicarse para la orquesta Marbella. Víctor Antón apuntó que habían tenido de modificar su repertorio para “un formato audiovisual adaptado al Covid, así que entre otras cosas olvidamos el reggaeton”. Eso sí, en la verbena estará permitido bailar. En su caso agradeció la confianza del Concello de Bueu con un sector “al borde de la extinción, con casi 200 orquestas que había en toda Galicia y con solo seis o siete trabajando ahora”.

La Semana da Cultura Mariñeira tendrá asimismo un carácter solidario con la presencia de Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, que contará con un puesto en el que pondrá a la venta algunos productos y ofrecerá la posibilidad de hacerse socio del colectivo. La diputada provincial de cultura, Victoria Alonso, significó la importancia de seguir apostando por la cultura en una época difícil y a través del programa Musigal. Y Félix Juncal manifestó que el programa de este año debe servir “de homenaje y reconocimiento a la Comisión Bueu en Festas”, cuyos representantes no pudieron estar ayer presentes.