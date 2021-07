Bueu arranca una esperanzadora campaña del pulpo

El telón de la campaña se levanta a las 5 de la madrugada y se extenderá a lo largo de los próximos meses hasta que la Consellería do Mar y el sector fijen la nueva veda en el plan del pulpo de 2022. Los barcos podrán salir de puerto a las 5 y comenzar su trabajo a las 6 para finalizar sobre las 16 horas la jornada.

El plan actual recoge que la cuota de capturas será de 30 kilos por tripulante enrolado y a bordo y de otros 30 por embarcación, hasta un tope de 210 kilos al día, hasta el día 31 de agosto. A partir de ahí la cuota máxima se establece en 50 kilos diarios por tripulante enrolado y a bordo más otros 50 por barco hasta un máximo de 350 kilos al día. El número de nasas permitido queda establecido en función del tamaño de la embarcación y del número de tripulantes enrolados a bordo. De Cabo Silleiro a Corrubedo las nasas deberán ser llevadas a puerto todos los días excepto las que estén en fondos superiores a los 20 metros ente Cabo Silleiro y Con da Aguieira, al igual que al oeste de la Illa de Ons, entre O Con da Serriña y el islote de Centulo, donde tampoco habrá limitación de profundidad.

Las previsiones apuntan a buenas capturas pero a piezas de un tamaño no excesivamente grande

Desde la Cofradía de Pescadores San Martiño de Bueu apuntan que la previsión es que en los primeros días se produzcan buenas capturas, pero con un producto de un tamaño no excesivamente grande. “Cuando llegó la anterior veda quedaba mucho pulpo pequeño y ahora esperamos que no haya demasiado de entre 4 y 8 kilos, pero sí bastante de entre uno y tres kilos”, señalan. “Hay detectores que vas analizando, como el pescado comido que aparece en el enmalle, y eso te permite tener un reflejo de la situación”, aseguran, si bien con la prudencia que exige “esperar a los primeros días para poder hacer una valoración real del estado de la pesquería”.

Las esperanzas, pues, están depositadas en que esta sea un campaña normal, “no extraordinaria, pero tampoco mala” y que la tendencia se mantenga en el tiempo. “Que no sea una ilusión, sino que se prolongue. Hay que mantener una gráfica estable”. La memoria todavía está situada en la última campaña, de una dureza extrema para el sector. “Muchos barcos dejaron de faenar al pulpo porque no les resultaba rentable. Aún no sabemos por qué pasaron las cosas, pero esperamos que esa caída del 90 por ciento en las capturas no se vuelva a producir nunca”, sentencian.