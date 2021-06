Fin de etapa en el IES Illa de Ons

Los 31 estudiantes de 4º de ESO del IES Illa de Ons cerraron ayer una importante etapa. El próximo curso les toca cambiar de centro y la gran mayoría optará por realizar el bachillerato, paso previo para intentar llegar a la universidad. Ayer, dentro de las actividades de fin de curso, pudieron disfrutar de una verdadera ceremonia de graduación a la que acudieron de punta en blanco. ¡Mucha suerte para el futuro!

La prudencia debe marcar esta noche de San Juan

La comarca celebra hoy la noche de San Juan. Una velada siempre mágica que, por segundo año consecutivo, debe estar marcada por la prudencia. Habrá despliegues policiales para controlar que no se organizan hogueras ni botellones en playas ni otros espacios públicos, por lo que desde aquí apelamos a que los jóvenes se tomen las restricciones con filosofía. Ojalá sea este el último San Juan en el que sea necesaria la contención a la hora de la fiesta. La vacunación parece que está funcionando como se preveía y pronto podremos empezar a hacer vida normal, o por lo menos cercana a la normalidad.

No se vale recurrir al entorno de los contenedores

Aunque las hogueras públicas no estén permitidas, no se vale apilar en el entorno de los contenedores todo aquello que tenían pensado quemar en las tradicionales “cacharelas”. Y es que últimamente hay zonas de contenedores que parecen auténticos vertederos en la comarca. Si a esto se le suma la proliferación de vertidos incontrolados en distintos puntos del monte de O Morrazo, la imagen no es la del mayor civismo del mundo.