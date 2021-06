Avante deplora cambios en el Camiño Real que le hacen perder su verdadero cometido

Para los representantes de la Candidatura Veciñal, llueve sobre mojado en este asunto. Reiteran que “todas las preguntas, todas”, presentadas en la instancia remitida al Gobierno local hace 15 días se basan en los datos que aporta el propio interventor en un informe firmado solo unos días antes, el 28 de mayo, y les sorprenden las respuestas de la concejala “negando las evidencias plasmadas en ese documento oficial”. “¿Insinúa la edila que el interventor se equivoca en su informe?”. También siguen esperando explicaciones de la alcaldesa, Victoria Portas, sobre sus “levantamientos de los reparos de Intervención”, así como “el pago de todas las facturas por decreto” en la gestión de una subvención que alcanza los 600.000 euros.

Reiteran los portavoces de Avante que lo que se observa en la ejecución de las obras del Camiño Real en Cangas son “modificaciones sustanciales del proyecto licitado”, y transcriben algunos párrafos del informe oficial: “La cantidad de unidades de obra ejecutadas [...] difiere de manera notable [...] del previsto en el proyecto que obra en el expediente, sin que se haya tramitado expediente de modificación”; “el importe de los desajustes entre proyecto de obra ejecutada superan el 36% del precio de adjudicación”; “no consta certificación ni acreditación de realización de las mejoras ofertadas por el contratista”...

Quejas vecinales por obras sin consensuar ni rematar

Tampoco los vecinos acaban de ponerse de acuerdo sobre las bondades del proyecto DepoRemse, y sobre todo de su ejecución y proceso de diálogo con los afectados. Desde el colectivo de A Pedreira señalan que no ha habido el consenso del que presume el Concello, sino bastante improvisación y trabajos que no se corresponden con el documento licitado o que se han hecho a peor. Varios afectados por el trayecto, que persigue una “movilidad amable y segura”, con preferencia para los peatones sobre los vehículos, piden a los representantes políticos “que hagan las cosas bien y no mientan” en sus declaraciones públicas. Otra de las deficiencias que reseñan tiene que ver con la mala calidad de los materiales y ejecución de la senda, pues “la pintura ya está levantada en algunos puntos, a pesar de que la obra no está rematada”. Piden que el Concello revise el conjunto de la actuación y actúe “en lo que haya que actuar” antes de que la intervención se consolide “y ya no pueda darse marcha atrás”.