Loredana asegura que se corrigieron muchos defectos del proyecto del Camino Real

Ante las quejas del grupo municipal de Avante! en las que denuncia irregularidades en el proyecto de Deporemse (Camino Real) y también de algunos vecinos, la concejala de Obras, Ingrid Loredana (PSOE), afirma que hubo muchos defectos del proyecto, aprobado en el anterior mandato, que hubo que corregir y que hubo total consenso con los vecinos a la hora de acometer la obra. “Nosotros la visitamos dos o tres días a la semana. Hablamos con la gente y consensuamos todo con ellos. En esta obra no recibimos críticas”.

Ingrid Loredana manifiesta que hubo muchos problemas con el proyecto, que situaban arboles, bancos y canastas delante de puertas y portales. Asegura que todo esto se cambió con la ayuda de los vecinos y de su asociación. En este sentido, en algunos sitios se instalarán bancos de madera y en otros de piedra, al gusto de los residentes. Había muchos errores en el proyecto que se fueron corrigiendo, apunta la edil de Obras, que indica que el documento ni siquiera contemplaba los garajes ni los vados. Ahora mismo, en lo que se está trabajando es el sentido de las calles, la mayoría de dirección única, porque la prioridad de este proyecto es para los peatones. Será de sentido único el camino que viene desde Moaña y el Camino Vello que pasa por delante del colegio de la Casa de la Virgen ya lo era. Ahora también se trabaja en los límites de velocidad que tendrá la vía.

Respecto a las quejas por el hormigón que se arrojó en la obra, la concejala Ingrid Loredana afirma que se trata de hormigón cepillado y que el Concello de Cangas realizó pruebas del control de calidad del mismo y resultaron positivas. La concejala socialista pide que deje terminar la obra antes de empezar a criticar.

También señala Loredana que el proyecto no aclara el motivo por el que en una zona la senda peatonal se pinta de azul y en otros de color arena. Asegura que no hay una respuesta en el proyecto y no se hizo con la intención de diferenciar nada. A pesar de todo, la concejala socialista insiste en que los vecinos están muy contentos con la obra.