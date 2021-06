El PP se echó a la calle para recorrer el Camino Real, ese que últimamente traer de cabeza a vecinos y políticos de Cangas. Encabezban la comitiva popular los concejales José Enrique Sotelo, Pío Millán, Rafa Soliño y Rosa Mary de la Campa, que cada paso que andaban más perplejos quedaban. Primero, les costaba saber la diferencia entre el tramo pintado del verde con el de amarillo y también le resultaba risible los lugares donde se colocaron las canastas de baloncesto. Tras terminar la ruta por este peculiar Camino Real que se parece a ese de balosas amarillas que se recreaba en el Mago de Oz, el PP entró en la crítica. Su líder, José Enrique Sotelo anunció que su grupo va a pedir formalmente la reversión a su estado anterior de allí donde se actuó. Afirma que en las conversaciones que mantuvieron con los vecinos todos están molestos y que se creó un conflicto donde no lo había. Recuerda Sotelo que la movilidad no solo es pintura y que la que se puso no es la que figura en el proyecto, que durará muy poco después de las primeras lluvias, de hecho alguna ya está levantada en varios tramos. Afirma el PP que este proyecto lo único que generó fue confusión. “Es un escándalo, un despilfarro de dinero gastar más de 600.000 euros en este proyecto, donde la mayor parte es pintura. Están bien los puntos de luz, pero poco más se puede salvar”, manifiesta el líder del PP, José Enrique Sotelo. Considera, tambié, que no tiene sentido alguno que se pinten unas plazas para aparcamientos de minusválidos al final de Rodeira, en A Garita y que antes haya una señal que prohibe la entrada excepto para residentes.

Afirma que no tiene sentido alguno y añade que las plazas están pintadas pegadas a la pared, lo que es ilegal. Califica la actuación de temeraria y lamenta que tanto dinero fuera a parar a un proyecto tan nefasto como en que se desarrolla. El PP está convencido de que al meter los vehículos en sentido descendente por el Camino Vello para llegar al colegio Casa de la Virgen el caos que se va a armar cuando comience el curso escolar va a ser tremendo.