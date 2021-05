Veciños de Tirán lamenta que Portos no amplíe el Camiño Real al reparar la pasarela de O Con

La Asociación de Veciños de Tirán mostró su “estupefacción” ante la adjudicación por parte de Portos de Galicia de la reforma integral de la pasarela pilotada sobre el mar de O Con, que lleva años acordonada. Critica, el colectivo, no haber sido informado sobre el proyecto pese a solicitar información desde el año 2019. Se queja de que una inversión de 524.000 euros solo sirva para “resolver un único problema” como es atajar el riesgo de desprendimiento del tramo de pasarela, aunque la asociación reconozca que la necesidad de actuar en esa zona es urgente.

Durante los últimos meses este colectivo vecinal se dirigió a Portos de Galicia para pedirle que una inversión tan grande se utilizase para extender el proyecto del Camiño Real también por la calle José Costa Alonso hasta el cruce de la estación de transporte de ría, mejorando su accesibilidad y dándole una coherencia estética.

“Es incomprensible que después de 10 años de trabajo de la Asociación de Veciños de Tirán para que se realice un itinerario completo, no se ponga atención a los parámetros de diseño más esenciales”. Además de criticar que “la ciudadanía no fue informada ni escuchada, cuando solo queríamos contribuir a que el proyecto final fuese satisfactorio”, entienden, desde este colectivo, que las obras planteadas no van a resolver muchos de los problemas existentes actualmente. Aluden a la total ausencia de sombra, “pues no se plantará ningún árbol”, y la las carencias de iluminación, que tampoco se mejorará. Tampoco se contempla la reparación de los pavimentos desgastados.

El Camiño Real debe estar listo, en su tramo de Moaña, antes del 31 de mayo. Discurre entre la frontera con Cangas y la vía paralela a la playa de O Con. La Asociación de Veciños de Tirán defiende su extensión hasta la estación de ría que consideran “la puerta de entrada a la parroquia”.