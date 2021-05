La brigada de Obras e Servizos de Bueu ha puesto en marcha un plan de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos del municipio de cara al inminente inicio de la temporada estival. Los trabajos incluyen desbroces, limpiezas o adecentamiento de caminos y accesos a las playas del municipio. Al mismo tiempo prosiguen las labores del decapado de las aceras del centro urbano bueués.

Las labores de limpieza comenzaron por el lugar de Sabarigo, en la parte alta de la parroquia de Cela, y por un adecentamiento de la PO-551 en las inmediaciones del lugar de Loureiro.

A lo largo de la semana próxima la brigada continuará por Loureiro, As Meáns y, en cuanto se una a los trabajos un segundo tractor, el plan de limpieza se extenderá a los lugares de Ramorta, Carrasqueira, Achadiza, Costa do Figueirón, Rúa Nova de Arriba, Rúa Nova de Abaixo y los accesos a las playas de Area de Bon, Mourisca y Tulla, en la parroquia de Beluso. En este programa se incluye la puesta a punto del parque de Sanamedio y del atrio de la capilla, que estaba prevista para la semana pasada y que se tuvo que demorar debido a las lluvias.

Este plan de puesta a punto de los espacios públicos municipales abarca la plantación especies de temporada en los jardines municipales. Los jardineros estuvieron trabajando en la Praza do Concello, Praza Massó, Pescadoira o Banda do Río. A mayores se procedió a la reparación y sustitución de los bancos de madera de los jardines de María Eugenia, en el frente de la playa de Banda do Río. Estos elementos del mobiliario urbano se encontraban en evidente “mal estado” por el deterioro y rotura de los listones de madera.

Mientras tanto prosigue la “limpieza a fondo” de las calles del centro urbano, un contrato adjudicado a la empresa FCC Medio Ambiente, presupuestado en 10.000 euros. Consta de 25 días de trabajo, combinando la limpieza con maquinaria y manual, en espacios como Pazos Fontenla, Montero Ríos, Francisco Escáneo, Alexandre Bóveda, Johan Carballeira, Castelao o Rosalía de Castro.