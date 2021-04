Una mujer mirando al mar de Rodeira.

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, adelantó por la derecha al concejal de Mobilidade y Benestar Animal del Concello de Cangas, Adrián Pena (ACE). El regidor olívico anunció ayer que ya había firmado la licencia para la construcción de un cementerio para animales en San Andrés de Comesaña. Aquí no se puede uno despistar un minuto, porque las ideas, como no se patenten, vuelan_mejor dicho, cruzan la ría_. La política se traduce últimamente en ver a quién se le ocurre una cosa más descabellada que otra. Así tenemos a Ayuso, a punto de conseguir la mayoría absoluta en la asamblea de Madrid, donde no paran de surgir presidentas del PP cada cual más singular: Esperanza Aguirre, Cifuentes...

Hay un cierto mosqueo con los karts que adquirió el Concello de Cangas en época de Xosé Manuel Pazos. Hace tiempo que no aparecen por el circuito y no se abrió ningún plazo para solicitar su utilización. Es algo que trae de cabeza a muchos, que recuerda que hubo un tiempo excepcional para su uso y no aparecieron.

Lleva encima de la cabeza una cesta y en a través de su tronco se puede divisar el mar, ese que el escultor de Coiro Enrique Prado no quiso tapar con su estatua instalada en el paseo de Rodeira. Quiso que el mar formase parte de esta particular composiión artística, donde se celebra a la mujer del mar trabajadora.La escultura pertenece a ese tanto por ciento que se dedicaba al arte, en una época donde no había ni planes de ajuste ni pandemias.