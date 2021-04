La solicitud de documentación relacionada con la empresa concesionaria Urbaser, llevó ayer, a primera hora de la mañana, a los concejales del PP José Fervenza y Víctor Carballal a las dependencias del Concello. Al asunto acabó derivando en una dura crítica de los concejales de la oposición contra el bipartito, al asegurar que “no teníamos a disposición los papeles y no había ni un solo concejal del gobierno en ese momento trabajando en el Concello, aunque ya estaban los funcionarios dentro del horario oficial”.

La visita llegó a oídos de la alcaldesa, Leticia Santos, que contactó con Fervenza por mensajería y asegura no haber recibido respuesta. Santos replica que los concejales “trabajan en distintas funciones, no solo en el despacho” y señala que “cumplimos un horario muy por encima del oficial”, afirmando con ironía que “el PP no se preocupa de las horas a las que salimos del consistorio”.

Para el PP lo ocurrido “es un escándalo” e insisten en que “siete concejales cobran todos los meses un sueldo del Ayuntamiento”. Alegan que “nosotros, que somos autónomos, dejamos nuestras labores para poder ver los papeles de Urbaser y no habían llegado los ediles a primera hora”. Entiende que esta actuación “denigra la política y es un desprecio al pueblo trabajador de Moaña”. Los populares insisten, como llevan haciendo desde el comienzo del mandato, que los sueldos políticos de Moaña “cuestan cada año 240.000 euros” y definen al bipartito como “izquierda caviar”.

Sobre la documentación de Urbaser, la alcaldesa explica que se permite al PP el acceso al expediente que solicitó durante cinco días a través de la plataforma digital Gestiona, “aunque ya tuvieron acceso cuando el asunto fue a pleno. La consulta se tenía que hacer online, pero podían descargar los documentos e imprimirlos en el Concello sin problema. Tienen acceso desde el pasado lunes 12”, concluye para reclamar “que está bien de decir que se obstaculiza su labor de oposición cuando tienen que ver los avisos que les llegan de las solicitudes que realizan”.