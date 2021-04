El seguro del Concello no cubre la reposición del muro del campo de fútbol de O Morrazo

El seguro de responsabilidad civil que tiene el Concello de Cangas no cubre la reposición del muro de cierre que cayó en la madrugada del domingo del campo de O Morrazo, donde juega y entrena el Alondras, porque no es de propiedad municipal, según lamentó ayer el concejal de Deportes, Eugenio González. El citado edil mencionó que ayer ya estuvieron los técnicos en la zona y que ésta, como otras muchas obras que se realizaron el citado campo de fútbol, la tendrá que pagar el Concello de Cangas. Se considera que no es de propiedad municipal, pero sin embargo aparece en el Inventario Municipal de Bienes con un valor de 1.800.000 euros.