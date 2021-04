María Soliña es emblema y marca indiscutible de Cangas. La mujer que fue perseguida por bruja por la Inquisición tras el desembarco turco de la villa, en diciembre de 1617, vuelve a cobrar vida sobre los escenarios con el estreno de la primera ópera en su honor "María Soliña". Se trata de una ópera folk gallega en un solo acto, con libreto de José.R. Bustamente, a partir de un texto teatral del dramaturgo y exalcalde de Cangas, el fallecido Xosé Manuel Pazos, bajo la dirección de Sigfrid Monleón. La obra se estrena el 8 de mayo en el Auditorio Municipal de la villa, aunque ya se han agotado las entradas y los promotores, la Asociación Cultural "O Muiño da Coutada", anuncian la organización de una segunda función para el día siguiente, el domingo 9.

En el reparto están la soprano Carmen Durán en el papel de María Soliña; Christian Gil-Borrelli, contratenor, en el de Sabela; Antonio Alonso (bajo) en el de Inquisidor; el tenor José Bustamente, en el de Pedro barba (esposo de María Soliña); el actor Lois Soaxe, en el papel del ciego y mujeres de la villa haciendo de coro, además de la Orquesta Sinfónica Vigo 430.

El propio Bustamente -cantante, lírico, musicólogo y escritor brasileño- recuerda cuando empezó el proyecto, en febrero del 2016, "cuando por obra y arte de nuestro buen amigo y gran artista, José María Pérez Santoro, Carmen Durán, la fundadora y presidenta de la Asociación Cultural O Muiño da Coutada", participó en el homenaje a Rosalía de Castro recitando en el salón de plenos de Cangas el poema “A xusticia pola man” y después cantando a capella “Rosa de Abril” de Andres Gaos. Fue aquel el primer encuentro institucional, donde la soprano gallega cantó con la fuerza y el entusiasmo con el que lo hacía en La Scala de Milán".

Recuerda que "Xosé Manuel Pazos entendió como pocos que Carmen ahora desde la Asociación podía hacer una labor importante por Cangas. En el año 2017 el compositor Nacho Mañá, que aunque reside en Londres pasa largos periodos en Cangas donde viven sus padres, había quedado muy impresionado con la obra teatral “A defensa da Vila. María Soliña”, representada brillantemente por el Teatro de Ningures, en aquella ocasión en el Auditorio de Cangas y del que salió con la idea y el firme propósito de escribir una ópera basada en esa obra de autoría de Pazos. Al año siguiente entró en contacto con Carmen Durán a través de la Asociación para pedir su colaboración y su apoyo al proyecto de la ópera y Carmen se entusiasmó con el proyecto basado en la obra de gran calidad de Pazos y se implicó con lo que para ella sería el segundo estreno de una ópera gallega y en gallego".

"Pazos demostró su grandeza como dramaturgo" José Bustamente - Autor del libreto de la ópera

Aquel binomio Santoro-Pazos, hombres ambos, como es sabido, de ideologías políticas diferentes y ambos de una gran dimensión humana, "se dispusieron a colaborar en aras de algo que para los dos estaba por encima de todo, el amor por nuestra hermosa villa, por su historia y cultura. Inolvidable la reunión con Pazos en la que pudimos exponer nuestro proyecto en su despacho, su entusiasmo, su firme promesa de apoyarlo en cuanto fuese posible y como no, aquella sonrisa suya franca (era aún aquel tiempo sin mascarillas) y la promesa de enviarme sin dilación y con su enorme generosidad el texto original de su obra “María Soliña. A defensa da Vila” demostrando una vez más su grandeza como dramaturgo al darme permiso con gran humildad para adaptarla como libreto de la manera que yo considerase más adecuada al canto y a la escenografía operística".

Bustamente se puso manos a la obra con el libreto "basándome enteramente en el texto de Pazos que —una vez terminado— lo aprobó con gran entusiasmo. La composición —basada en el libreto y estructurada en forma de fusión entre la música folclórica gallega y la clásica contemporánea de vanguardia— fue terminada en el verano del 2019 e inmediatamente se procedió a la búsqueda y contratación de los artistas previstos para el estreno".

El primer paso fue entrar en contacto con Sigfrid Monleón por su trayectoria como director de cine con 4 nominaciones a los Premios Goya, "que aceptó entusiasmado la dirección escénica de la ópera. En seguida se contrataron a los demás artistas y cantantes (con un elenco local de proyección internacional) así como a una Orquesta de Cámara y la valiosa colaboración de Teatro de Ningures.

El estreno había quedado fijado para el 16 de enero de este año en el Auditorio de Cangas, pero se pospuso debido a la pandemia. La trágica e inesperada muerte del alcalde "nos ha dejado sumidos en tristeza y en orfandad, pero ahora más que nunca queremos que esta ópera sea un homenaje a su vida y a su obra, porque sin la fuerza y la verdad teatral de su “María Soliña” este proyecto maravilloso no hubiese existido. En el día de su velatorio Carmen Durán (María Soliña) se acercó a última hora a despedir a su admirado y querido Alcalde y con una reverencia le dijo “nos vemos en el Auditorio Alcalde” convencida de que cantará para él “gaivota, gaivota, que levas no bocho, María coucou, pasou polo río e non se mollou”.

La Asociación quiere ver cumplido el deseo de la iniciativa popular puesta en macha y el suyo propio de que el Auditorio lleve el nombre de Xosé Manuel Pazos "para homenajear a la persona que tanto ha dado en su vida por el bienestar, la cultura y la política social de su pueblo en el mejor sentido de la palabra".