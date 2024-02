Las amenazas de Trump de un ataque ruso por el gasto aliado disparan la inquietud en la OTAN

Cualquier mensaje de Donald Trump suele suscitar una atención mediática descomunal pero las palabras pronunciadas este pasado sábado por el provocador político republicano en un mitin de campaña en Conway (Carolina de sur) sobre el gasto en defensa aliado, en medio de una guerra en Ucrania y las resistencias de su partido a seguir proporcionando ayuda militar a Kiev, han disparado de nuevo todas las alarmas entre los países de la Alianza Atlántica, ante el posible impacto para la seguridad común que tendría un segundo mandato suyo al frente de Estados Unidos.

Origen de la controversia

¿Protegería Estados Unidos en caso de ataque de Rusia a un país aliado? La pregunta, según contó Trump durante un mitin en el marco de las primarias de su partido para nominar al próximo candidato presidencial que concurrirá en las elecciones de noviembre, se la hizo el mandatario "de un gran país" que no desveló. Su respuesta demuestra que su forma de afrontar el debate del gasto en defensa aliado no ha variado ni un ápice durante estos últimos cuatro años desde que perdiera las elecciones: "¿No habéis pagado? (...) No, no les protegería. De hecho, les animaría (a los rusos) a hacer lo que les diera la gana. Hay que pagar las deudas", advirtió Trump en referencia al compromiso aliado, acordado en la cumbre de Gales en 2014, de destinar el 2% del PIB a gasto militar para 2024 y el 20% al gasto en capacidades militares. Un debate que, según fuentes aliadas, está "viciado" desde hace años al no tener en consideración la aportación que muchos países hacen a operaciones y misiones. Actualmente son 11 los países que han alcanzado el objetivo del 2%. España tiene previsto llegar en 2029.