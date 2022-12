España estuvo tres minutos eliminada. Después de ver cómo Japón le remontaba con un controvertido de Tanaka tras una pelota que pareció haber salida, los de Luis Enrique se colocaban al borde del precipicio. A un solo gol de la eliminación, concretamente uno de Costa Rica.

Y el gol llegó. Una falta lanzada a la olla por Joel Campbell desde muy lejos fue prolongado por el enorme central de Costa Rica Kendall Waston y la pelota llegó al corazón del área pequeña, donde Vargas aprovechó una deficiente saliente de Neuer para marcar el segundo gol de los ‘ticos’. El gol que les adelantaba ante Alemania y dejaba fuera a los teutones y a España, que perdía con Japón. Corría el minuto 70 de partido.

Nervios en el banquillo

La noticia sembró el pánico en el banquillo de España, en la que los rostros eran de preocupación. España estaba fuera del Mundial. Luis Enrique, que había puesto a los titulares en el campo, con Ferran, Asensio o Jordi Alba, pedía más intensidad. España necesitaba un gol, ya fuese suyo o de Alemania.

Y a los tres minutos, en el 73, Havertz remachaba una contra alemana a la red y devolvía el empate al marcador, lo que volvía a meter a España en octavos de final como segundo de grupo y a Japón como primero. Los nipones aguantaban con solvencia el dominio español, que no era capaz de crear ocasiones claras de gol. El destino de los de Luis Enrique estaba en manos de Alemania y Costa Rica. Habían estado tres minutos eliminados y la situación podía repetirse si los ‘ticos’ volvían a marcar. Pero los de Flick, que estaban eliminados, y no tenían opciones por la victoria japonesa, no bajaron el ritmo y terminaron ganando a los costarricenses 4-2.