La familia Celtamotor continúa creciendo

Celtamotor, perteneciente al Grupo Resnova, continúa creciendo y, en las próximas semanas, sumará a sus marcas la china Omoda, que en los próximos días, abrirá sus puerta en la Estada de Camposancos 115 junto con BMW, BMW Motorrad, MINI y Ford. El concesionario estará en el Salón con todas sus marcas.

BMW X2 e iX2

La segunda generación del BMW X2 presenta, como principal novedad, una versión totalmente eléctrica con hasta cuatrocientos kilómetros de autonomía en una sola carga. Eso sí, ha crecido y eso aumenta la sensación de que estamos ante un vehículo de una gama superior. En un primer vistazo nos damos rápidamente cuenta de que estamos ante un vehículo más grande, y sus dimensiones así lo confirman. Crece 194 milímetros con respecto a su predecesor, lo que lo lleva a los 4,55 metros. También crece a lo ancho en 21 milímetros hasta el 1,84; y 64 milímetros en alto para llegar al 1,59. Este incremento en sus dimensiones también se nota en la distancia entre ejes, que gana un espacio que agradecen los pasajeros, sobre todo los de las plazas trasera.

MINI Countryman

El interior del nuevo Countryman destila el ADN de MINI por los cuatro costados. Una sensación difícil de explicar, y que solamente se da en vehículos como el Countryman. No cabe duda de que lo más llamativo es la pantalla redonda OLED que se presenta en el centro de la consola y que cuenta con todas las funciones necesarias y, además, con una gran resolución. Destacar lo intuitivo de la navegación, que nos permite anticiparnos a las maniobras a realizar, añadiendo una función 3D en el Head Display que hace muy difícil equivocarnos a la hora de hacer un giro. El maletero nos ofrece una capacidad de 460 litros con todos los asientos en su posición normal, pero si abatimos cuatro de ellos (evidentemente no lo podemos hacer con el asiento del conductor), pasamos a contar con una capacidad de 1.450 litros, que no está nada mal. En lo que a dimensiones se refiere, hablamos de un vehículo de 4,44 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,64 de alto, con un peso de 1735 kilos.

El nuevo distribuidor oficial estará ubicado en la Estrada de Camposancos

Ford Tourneo Courier

Construido para la aventura y listo para la acción, el Ford Tourneo Courier es un vehículo multiactividad que combina el estilo de un SUV con unas funcionalidades muy prácticas, en un tamaño que se adapta a la ciudad y en el que caben cinco personas con espacio de sobra en el maletero. La gama Ford Tourneo cuenta también con los modelos Tourneo Connect de siete plazas y Tourneo Custom de nueve plazas. Todos ofrecen un espacio, practicidad y estilo excepcionales, ideales para clientes con estilos de vida activos y aventureros.

El Omoda 5 en gasolina en el primer modelo que la marca china comercializará en España / OMODA

Omoda

El pocos día, Celtamotor abrirá el primer concesionario oficial de Omoda en Galicia. De momento, la información se encuentra en la web www.omodaresnovamotor.com, en donde se puede encontar información del Omoda 5, el primer vehículo que llega a España.

BMW Motorrad

La F 900 GS presenta numerosas innovaciones de gran alcance. La gama de usos de la motocicleta se ha ampliado considerablemente gracias a sus cualidades todoterreno mejoradas, combinadas con una drástica reducción de peso de 14 kg en comparación con el modelo anterior, lo que la convierte en un modelo deportivo. Se basa en un bastidor tipo puente fabricado con piezas de chapa de acero de embutición profunda soldadas entre sí, que integra el motor de 2 cilindros en línea como elemento portante. El depósito de combustible de plástico de 14,5 litros es un desarrollo completamente nuevo.