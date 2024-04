Una voz que defienda el valor de la pesca

Han pasado casi cinco años del arranque de la actual legislatura europea y el sector pesquero vigués, gallego y español no puede estar más decepcionado con las medidas que se han impulsado desde los despachos de Bruselas. A falta de medios e incentivos han sobrado restricciones en torno a la actividad, que se ha visto relegada a un tercer plano encasillada bajo la Comisaría de Medio Ambiente, Océanos y Pesca. Su responsable, el lituano Virginijus Sinkevicius, ha emprendido desde su nombramiento en 2019 una campaña “carente de sensibilidad”, “rígida” y “lesiva”, marcada por una “vorágine regulatoria” que se ha despreocupado por “salvaguardar la autonomía y supervivencia” de la cadena mar-industria. A menos de dos meses de los próximos comicios comunitarios, del 6 al 9 de junio, las principales organizaciones que representan los intereses de los profesionales del gremio cargan al unísono contra el impacto de una era en la que se han disparado las importaciones procedentes de terceros países y operadores cuestionables en perjuicio de la producción nacional. Todo ello tras los desastrosos efectos de la pandemia del coronavirus y la indomable inflación derivada de la guerra en Ucrania.

Cayó el consumo, cayó la flota, cayó el empleo generado por la pesca en Europa. Son tiempos difíciles, y las dos prioridades tras la cita que los ciudadanos de los Veintisiete tendrán en breve con las urnas pasan, a ojos de todas las entidades consultadas por FARO, por reformular la Política Pesquera Común (PPC) y que la próxima Comisaría de Pesca se desligue de Medio Ambiente. Por crear una Comisaría del Mar o una Comisaría de Soberanía Alimentaria, aunque acabe compartiendo mesa con Agricultura, para que vuelva a tenerse en cuenta su valor económico y social sin renunciar a la sostenibilidad.

“Las legislaciones aplicadas estos años han ido contra la actividad pesquera” Julio Morón — Presidente de Cepesca

Así lo destaca, entre otros, el presidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Julio Morón, que indica que la legislatura europea que está a punto de concluir ha estado determinada por “el impacto que están teniendo todas las medidas aplicadas durante este periodo, que han ido en contra de la actividad”.

“La falta de revisión de la PPC y el aumento del Reglamento de Control demuestran que ha habido muy poca voluntad por hacer una política más eficaz y que promueva la estabilidad y la viabilidad económica de la flota”, señala. Según indica, la presión de las ONG ambientalistas “se ha hecho valer antes que las consultas y el diálogo con el sector”, respecto al cual ha prevalecido la “falta de sensibilidad”. “Esperamos que en la próxima legislatura se haga una reflexión profunda sobre el enfoque que tiene que tomar la PPC de manera que se valore lo que se ha hecho hasta ahora desde el sector, que ha conseguido recuperar las principales poblaciones pesqueras de Europa”, manifiesta. Y espera que Pesca se una a una misma Comisaría junto a Agricultura con el objetivo de favorecer la producción primaria frente a las importaciones que están llegando, que “ya marcan el 70%” del consumo del mercado comunitario.

Cepesca: “El 70% del pescado que se consume en Europa son importaciones de terceros países”

En la misma dirección se pronuncia el presidente de Conxemar, Eloy García, para quien Bruselas “debe salvaguardar la autonomía y supervivencia” de la actividad. “Para ello es absolutamente necesaria una gobernanza vertical y única de toda la cadena de valor agrupada bajo una sola cartera: un comisario del Mar”, expone, haciendo hincapié en que la pesca, la acuicultura, la elaboración, la transformación y la comercialización dan empleo a más de 200.000 personas en los países europeos.

En este sentido, la entidad urge el reconocimiento de las sociedades mixtas como empresas europeas para garantizar la soberanía alimentaria del bloque; que los contingentes arancelarios se adecuen a su demanda y se apoye a la industria para que trabaje en plantas europeas; y que se garantice el level playing field en la comercialización de productos del mar mediante “cláusulas espejo” que obliguen a los terceros países a cumplir los requisitos que ya cumple la industria europea. Todo ello además de asegurar que el etiquetado de estos productos no dé lugar a errores sobre la procedencia de la proteína.

Anfaco: “No puede ser es que sigamos con una vorágine regulatoria si perdemos actividad”

“Cada tonelada que perdemos de pesca o cada industria de transformación que perdemos es una tonelada o una industria que difícilmente vuelve a Europa”, señala por su parte el secretario general de Anfaco-Cecopesca, Roberto Alonso. “Lo que no puede ser es que sigamos con una vorágine regulatoria si perdemos actividad y economía”, agrega, dejando claro que la futura legislatura europea deberá abordar cuestiones medioambientales pero también la parte comercial, industrial, económica, social e innovadora que alberga y precisa seguir desarrollando la cadena mar-industria.

“Cada industria que perdemos es una industria que muy difícilmente volverá”_ Roberto Alonso — Secr. general de Anfaco

Entre las acciones prioritarias a tener en cuenta, la patronal conservera considera crucial revisar los acuerdos comerciales en vigor y frenar la adopción de nuevos, como el caso de Tailandia, si no se recogen los intereses manifestados por la industria de transformación europea. También solicitar la creación de listas positivas con requisitos medioambientales para las fábricas de terceros países que deseen exportar a Europa, así como incrementar el control contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR), bloquear a aquellos operadores que la practiquen, luchar contra las fake news y las imitaciones plant-based, promocionar “a gran escala” el consumo de pescado ante la caída de las ventas y reducir su IVA en consonancia.

Desequilibrio pesquero

La teoría y las medidas a contemplar son claras, y el propio sector se ha encargado de transmitirlas a las instituciones comunitarias a pesar de que a lo largo de la legislatura se haya hecho caso omiso a la inmensa mayoría. Más allá de actuar y anticiparse a las adversidades que aún enfrenta el sector, la era de Sinkevicius “no ha logrado detener la irreversible reducción de la flota pesquera, la falta de renovación generacional en el sector, el aumento de cierres de áreas de pesca, la expansión creciente de la energía eólica marina y el creciente nivel de dependencia en importaciones de productos del mar”.

“El comisario no ha logrado detener la irreversible caída de la flota, la falta de relevo o el aumento de cierres de áreas” Daniel Voces — Dir. gerente de EuropÊche

Así lo indica también en declaraciones a este periódico el vigués Daniel Voces, director gerente de Europêche, órgano de representación de los pescadores de la Unión Europea. Conforme explica, llama la atención que el pasado mes de marzo el comisario haya anunciado, a escasas semanas de dejar el cargo y tras cuatro años sin hacerlo, una evaluación completa de la PPC. Una medida que no será vinculante para el comisario entrante, “que podrá optar por utilizarlo o ignorarlo durante su mandato”, y que llega después de que el político lituano haya liderado “importantes reformas de normativa medioambiental en detrimento de políticas pesqueras más equilibradas”.

“Bruselas tiene que reconocer el fracaso. Asumirlo de forma tranquila y centrarse en los objetivos que todos queremos” Iván López — Presidente de EFBA

“Esta legislatura ha estado marcada por un comisario demasiado enfocado a la parte medioambiental y muy condicionado por la agenda de algunas ONG; por ejemplo en el rechazo a asumir lo que debería haber sido su mayor responsabilidad, que era la reforma de la Política Pesquera Común”, coincide el también vigués Iván López, presidente de la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA). “Esperamos que Pesca se independice de nuevo de Medio Ambiente”, añade, y que Bruselas admita “el fracaso” de la actual gestión, “lo asuma con una autocrítica tranquila” y busque “cómo lograr los objetivos que todos queremos, que es una pesca sostenible, responsable y en armonía con el medio, pero que se haga escuchando a los pescadores”.

“El retroceso en la alimentación sana está afectando a la salud de Europa” María Luisa Álvarez — Presidenta de Fedepesca

Para la presidenta de la Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca), María Luisa Álvarez, hace falta además una estrategia alimentaria diseñada “al máximo nivel” en la que se coordinen todos los departamentos afectados: Pesca, Comercio, Sanidad, Medio Ambiente. “El retroceso en la alimentación sana está afectando a la salud de los europeos”, advierte, y recuerda que ha de tenerse en cuenta el componente social de todo el sector primario: “Hemos perdido un tercio de las pescaderías desde 2007, y un tercio del empleo”.

Ecologismo abusivo

En el caso de las cofradías y principales organizaciones de productores pesqueros de Galicia, esta legislatura europea también ha venido acompañada de impactos que han puesto en peligro su viabilidad cuando no la han destruido. “Este último periodo lo tenemos que calificar como convulso y lesivo, ya que los intereses del sector están siendo pisoteados en base a normativas abusivamente ecologistas y desconocedoras de la realidad de la pesca y el marisqueo”, señala el presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, José Antonio Pérez. Al igual que él se pronuncia el gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Edelmiro Ulloa, para quien el comienzo de la Comisaría fue un botón de muestra: “Comisaría de Océanos y Medio Ambiente, olvidada la Pesca que, con calzador, se incluyó posteriormente”. “Esa fue la realidad del mandato del Comisario más nefasto para la pesca de la Unión”, puntualiza.

“Esta legislatura ha sido lesiva para los intereses del sector. Fuimos pisoteados” José Antonio Pérez — Pdte. de Cofradías Galicia

“Se han priorizado líneas estratégicas que vienen afectando y debilitando al sector pesquero, por ejemplo aplicando 87 zonas de veda en aguas de Europa que realmente no tenían aval científico; apoyando medidas que favorecen la entrada de productos de terceros países como China, mientras se dificulta el abastecimiento de producto de la flota comunitaria y se deteriora la soberanía alimentaria”, explica además.

Desde la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP 7), la Organización de Productores Pesqueros Puerto de Celeiro (OPP 77) y la Organización de Productores de Pesca Fresca del Puerto y Ría de Marín (Opromar) también cargan contra la gestión de Sinkevicius. Sus respectivos gerentes, Sergio López, Jesús Loureiro y Juan Carlos Martín Fragueiro, denuncian que ha sido un “fracaso”. “El balance del comisario es que ha condenado las políticas pesqueras de la DG Mare por sus expectativas políticas de convertirse en un líder ambientalista”, señala López. “Parece que la pesca ha estorbado, y se la ha despreciado, señalándola como causante de todos los males del medio ambiente”, apunta por su parte Lourido. “Somos los primeros que estamos de acuerdo en proteger el mar y no hemos tenido ningún incentivo”, concluye Fragueiro. Sobran voces que defiendan la pesca en España, pero falta una en Bruselas.

María Damanki y Karmenu Vella / Oliver Hoslet / Mario Salerno

El heredero de un cargo con más sombra que luz: del radicalismo de Damanaki a la deriva de Vella Virginijus Sinkevicius (Vilna, 1990) es a sus 33 años el comisario más joven dentro de la Comisión Europea. El político lituano heredó un cargo con más sombras que luces, truncado por el “radicalismo ecológico” que impuso en su momento la griega María Damanaki y la vuelta al diálogo con el sector pesquero pero posterior deriva hacia el conservacionismo del maltés Karmenu Vella. Seguramente Sinkevicius coincida más con el perfil de su predecesora, sobre todo teniendo en cuenta que –como destacó hace años el anterior gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), José Antonio Suárez-Llanos– ésta llegó a conseguir “una cosa difícil”, “la crítica unánime del sector pesquero en la UE”. El político lituano –a falta de mejoras para la pesca y la acuicultura, así como su elaboración, transformación y comercialización– ha logrado despertar ese mismo sentimiento por parte del gremio.

Suscríbete para seguir leyendo