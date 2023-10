La patronal pesquera de la UE, Europêche, pidió ayer, con vistas a los cambios que Bruselas debate sobre los contingentes arancelarios, que solo se eliminen la tarifas para los productos pesqueros que cumplan los criterios de sostenibilidad. El presidente, Javier Garat, subrayó que “ya no es aceptable recompensar con acceso preferencial al mercado a quienes han hecho poco por la sostenibilidad de las poblaciones de peces y el trato justo a las personas, incluidos aquellos involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada [IUU, en inglés] y en graves abusos laborales”.

Garat incidió en que el mercado europeo exige “altos estándares y espera que las flotas de todos los países operen con el mismo nivel de sostenibilidad que las flotas europeas” y subrayó que es algo “esencial para garantizar una competencia leal en el mercado”. La petición se inscribe en la propuesta de Bruselas para revisar las cuotas de importaciones de pescados y mariscos con un trato preferente en aduanas de cara a los años 2024 y 2025. En la práctica, estos contingentes permiten exportar volúmenes relativamente elevados importados de países no pertenecientes a la UE sin pagar derechos de aduana o con aranceles reducidos. Mientras en 1992 solo seis especies podían importarse con derechos reducidos, en 2020 más de 15 especies que representan aproximadamente 830.000 toneladas de pescado ingresaron anualmente al mercado europeo con arancel cero, informó Europêche. La patronal europea considera que “mientras la UE mantiene una política de puertas abiertas para las importaciones de productos del mar, está poniendo de rodillas al sector pesquero de la UE con oleadas interminables de estándares ambientales y de control”. Las empresas armadoras rechazan también un incremento desmedido de las importaciones con exenciones de cuotas. Las empresas pesqueras han hecho múltiples objeciones a la propuestas de Bruselas, entre ellas una que indica que con ello se permitiría la entrada de producto ruso a través de China con ventajas arancelarias. Según adelantó este medio ayer, la propuesta de la presidencia del Consejo pasa por hacer utilizable el cupo de 75.000 toneladas de calamar Loligo capturado en Malvinas a través de un cambio en la “letra pequeña” que evitará que quede sin usar. Por otro lado, también apuesta por pasar de 8.000 a 16.000 toneladas en el caso del gambón argentino.