Acusan a las pesqueras de Namibia, entre ellas las gallegas, de pagar pocos tributos

La agencia tributaria de Namibia, la NamRA, ha puesto el foco en las pesqueras del país, entre las que se encuentran las de capital gallego. Según su comisario, Sam Shivute, esta industria aporta menos del 2% en impuestos. “No puede ser. Hay que prestar especial atención a este sector”, señaló durante una sesión informativa con el presidente namibio, Hage Geingob. Sin embargo, desde la patronal han apurado a desmentir a Shivute. La Confederación de Asociaciones de Pesca de Namibia (CNFA, por sus siglas en inglés) defiende que “la industria paga muchos impuestos diferentes” y que solo el sector de la merluza paga tributos directos por casi 1.000 millones de dólares namibios (51,5 millones de euros al cambio actual).

Según recoge el medio local The Namibian, el presidente de la CNFA, Matti Amukwa, asegura no saber de dónde salen las cifras esgrimidas por Shivute, que aseguró que todo el sector pesquero apenas llegaba a esos 1.000 millones de dólares namibios. “Pero la declaración vino a decir que la propia industria no paga suficientes impuestos”, afirmó, “y lo que es más importante, el sector paga siete tipos de gravámenes además de los impuestos recaudados por NamRA”.

Según Amukwa, NamRA no realizó consulta alguna a la industria y desde la confederación se mostraron dispuestos a colaborar con la agencia tributaria para aclarar la situación.

El mismo medio señala que de acuerdo a las cifras oficiales del año pasado, el sector representa más del 14% de los ingresos de exportación, lo que equivale al 4,5% del PIB namibio. Además, emplea a más de 18.000 personas.