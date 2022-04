“Pensamos que en mayo pueden llegar los primeros pagos de apoyo a la flota”

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue entrevistado por DIARIO CÓRDOBA, del mismo grupo editorial que FARO. Además de diferentes preguntas sobre la situación de la agricultura, el valenciano respondió a algunas de las cuestiones más urgentes para el sector pesquero, azotado por la crisis de precios, especialmente de combustible.

–¿Qué va a pasar con la ayuda al gasóleo para la flota pesquera más allá del 30 de junio? ¿Se está trabajando en ello?

–Hemos adoptado medidas concretas de apoyo, a finales del mes de marzo, que son muy importantes. En primer lugar, el apoyo de los 20 céntimos para conseguir disminuir el precio, un coste que puede alcanzar entre el 35 y el 40% de los costes de explotación de un barco pesquero dependiendo del tamaño y del caladero en el que lleva a cabo su actividad. En segundo lugar, 18,18 millones en ayudas directas y 30 millones del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca que serán articuladas en ayudas en los próximos meses al sector. Con respecto a los 18 millones, hemos sometido a una consulta pública la relación de beneficiarios y de las cantidades que les serían atribuidas. Por primera vez no hace falta solicitar la ayuda para hacer lo más sencillo posible el pago directo a los propios armadores y a los propios buques. Pensamos que en el mes de mayo pueden llegar los primeros pagos de apoyo al sector para esta materia. Estamos tramitando con las comunidades autónomas lo que se refiere al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. De esa forma el decreto ley pretende cubrir el periodo relativo a los meses de abril, mayo y junio en función de la evolución de la situación. El Gobierno adoptará las medidas que sean necesarias. Me parece muy importante la puesta en valor de lo que estamos haciendo. En estos momentos tenemos un paquete muy potente que ha permitido poder continuar faenando. No se puede salir a trabajar si uno tiene un rendimiento inferior a los costes de la actividad.

–¿A qué se debe el retraso en la publicación de Ley de Pesca y la nueva sobre reglamentación de pesca ilegal?

–La Ley de Pesca Sostenible pretende sustituir buena parte de la Ley de Pesca Marítima del año 2002, por tanto nos hemos dado un tiempo después de la presentación del anteproyecto de ley el año pasado para poder hacer las consultas oportunas con el sector y Consejo Económico y Social y Consejo de Estado, etcétera. Lo que sí puedo afirmar es que el Consejo de Ministros aprobará en una de sus reuniones del mes de mayo el proyecto de Ley de Pesca Sostenible. Es un elemento importante porque responde a esa dialéctica que es clave para dar seguridad jurídica en relación con las capturas y continuidad de la sostenibilidad de las mismas.

–Tras la PAC, ¿cuáles son las aspiraciones de España en el proceso de la revisión de la Política Pesquera Común (PPC)? ¿No hay que tocar nada como dijo el comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius?

–Discutía recientemente con el comisario de Pesca algo que es clave y la Comisión está comenzando a comprenderlo. No podemos hacer la pesca del siglo XXI con los buques pesqueros del siglo XX. Tenemos un problema de envejecimiento de las tripulaciones y de los propios buques. Si queremos producir relevo generacional, aumentar la seguridad de un oficio que continúa siendo duro y peligroso y queremos aumentar la eficiencia energética y disminuir la vinculación con los combustibles fósiles, todo eso necesita inversión. Por tanto, quiero convencer a la Comisión Europea que la próxima PPC debe plantear inversiones para la renovación de flota como uno de los elementos fundamentales.

–¿Qué opinión tiene del sistema de etiquetado del “NutriScore”?

–El etiquetado nutricional de los productos alimentarios me parece un tema muy importante. La Comisión Europea va a efectuar una propuesta y creo que España tiene que velar porque la propuesta y el modelo que se decida a nivel de la UE respete plenamente cuál es nuestra visión desde el punto de vista alimentario. Tenemos un modelo, que es la dieta mediterránea, que es una combinación sabia de productos y hortalizas, con pescado y carne, y lo que tenemos que lograr es que esa sea la visión. Creo que NutriScore no responde a ese esquema y por eso me he opuesto públicamente a su adopción con carácter obligatorio en España.

–Fue embajador en Marruecos. ¿Cómo analiza el pacto entre España y Marruecos y la incidencia que puede tener en Argelia?

–La buena relación de vecindad entre España y Marruecos es una necesidad, que tengamos unas buenas relaciones entre ambos países es una buena noticia para España, Marruecos y la Unión Europea. Lo veo de forma muy positiva y es una situación en la que todos podemos ganar. Nos corresponde una responsabilidad. Somos el país más al sur de Europa y Marruecos es el país más al norte de África. Somos el puente entre dos continentes. Ese puente nos une y tenemos que hacer más fuerte todo lo que nos une de cara al futuro. Soy un firme convencido de que las relaciones entre ambos países son clave para los dos estados. Igualmente, es necesario mantener una buena relación con Argelia y lo hemos mantenido siempre. Con respecto al Sáhara, se mantiene la postura que se ha mantenido siempre, es decir, la necesidad de llegar a un acuerdo en el marco de Naciones Unidas, una relación que sea estable y mutuamente satisfactoria para las partes implicadas. Queda camino por andar y nosotros estamos por encontrar una solución al problema.