Mar le da la vuelta al contrato de dos patrulleras de Gardacostas para evitar que quede desierto otra vez

La patrullera Serra do Faro formó parte, junto con el remolcaldor Ría de Vigo, del dispositivo de vigilancia y control activado por la Xunta tras el accidente del quimiquero Blue Star el 22 de noviembre de 2019 frente al municipio de Ares. Allí buscó refugio ante el fuerte temporal de aquel día, antes de completar la travesía hasta el puerto de A Coruña para cargar la mercancía. Venía vacío y eso disipó pronto el miedo a una nueva catástrofe medioambiental en Galicia, aunque llegó a decretarse el nivel 1 del Plan Territorial de Contaminación Marina Accidental porque durante la extracción del combustible hubo un pequeño vertido. El relato de lo que no fue pasará a la historia del Serra do Faro, a punto de jubilarse con la nueva tanda de patrulleras que la Consellería do Mar quiere construir en su proceso de renovación de los medios del Servizo de Gardacostas. Le toca a ella, que tiene base en Portonovo, y la Susana de Luces, emplazada en Portosín, pero sin fecha todavía de relevo porque el concurso de 2,2 millones de euros para fabricar sus dos gemelas quedó desierto, como adelantó FARO, y el departamento que dirige Rosa Quintana ha tenido que cambiar los criterios para evitar que se repita la falta de ofertas.

En los últimos cuatro años, la consellería renovó cinco de las embarcaciones de Gardacostas, incluida una unidad de altura. Todas se adjudicaron a Rodman Polyships. “Ahora, para una efectiva prestación del servicio, considera necesario continuar con el proceso de renovación de la flota”, justifica Mar en el contrato para dos nuevas embarcaciones más destinadas a sustituir la Serra do Faro y la Susana de Luces. El expediente arrancó el 28 de mayo y el 5 de junio saltó a la Plataforma de Contratación de la Xunta. Cumplido el plazo, ningún astillero concurrió y la mesa técnica cerró el proceso diez días después.

Promover la concurrencia

Mar insiste en que la construcción de las dos patrulleras es necesaria y “con el objetivo de promover la concurrencia” en la puja, el pliego de condiciones incorpora dos importantes cambios. Para acreditar la solvencia económica y técnica de la empresa no será necesario contar en plantilla con un ingeniero naval con al menos cinco años de experiencia, lo que abre la puerta a que tirar de un profesional externo.

La otra modificación viene de la reciente ley de impulso demográfico de Galicia que obliga a incluir “un criterio referido a las políticas empresariales en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad” en el baremo para evaluar las ofertas. Este tipo de medidas, valorables con el certificado de Marca Galega de Excelencia e Igualdade, el de Empresa Familiarmente Responsable u otros parecidos, supondrán un máximo del 10% en la puntuación. Tanto el incremento de la eslora total como el aumento de los plazos de garantía pasan de un 15% en el baremo a un 10%. La opción de elevar la velocidad máxima se mantiene con un 15% y la oferta económica sigue en el 55% previsto en la anterior licitación también.

“La elección como criterio de adjudicación de la mejora de incremento del periodo de garantía se sustenta en el equilibrio de la relación calidad-precio, con el objetivo de preservar en el tiempo las exigencias y cualidades técnicas de los suministros –explica la Consellería do Mar en el pliego–. También se valoran las mejoras en el incremento de velocidad máxima y de la eslora total en tanto estas mejoras redundan positivamente en la prestación del servicio”. El plazo de ejecución del proyecto es de un año.