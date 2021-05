Conxemar resiste la oleada de cancelaciones feriales y mantiene sus fechas

La feria viguesa mantiene sus previsiones al no “depender” tanto de los clientes asiáticos como el evento de Barcelona

El aplazamiento de la Seafood Expo Global de Barcelona no varía los planes de Conxemar. La feria viguesa mantiene sus previsiones de cara a octubre al no haber registrado las bajas que alegó la semana pasada el evento organizado por la norteamericana Diversified Communications. Según informan fuentes de la asociación olívica que coordina la cita que se celebra de forma anual en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), la venta del espacio disponible se mantiene en las cifras que manejaban el pasado marzo –entonces se concretó que el suelo estaba vendido en un 80%– al no “depender” tanto del mercado asiático como la Seafood. “Todo nos hace pensar que la feria se va a poder llevar a cabo; la gente está por venir”, añaden.

La feria de Diversified Communications iba a estrenarse en suelo español en abril de 2021, pero la situación de la pandemia de COVID imposibilitó la fecha, que fue pospuesta para el próximo septiembre, entre los días 7 y 9. El miércoles de la semana pasada la organizadora, que también se encarga de las citas de Boston y Hong Kong, comunicó un nuevo aplazamiento “tras evaluar las preocupaciones de proveedores y compradores en torno a las continuas incertidumbres causadas por la pandemia”.

En el escrito, la vicepresidenta de la empresa, Liz Plizga, alegó que el estado de la vacunación en todo el mundo y las previsiones de cara a la fecha “hacen que sea imposible realizar un evento global a gran escala en septiembre de 2021”, por lo que la Seafood quedó programada para abril de 2022, del 26 al 28, después de la cita de Boston.

Al otro lado del país, sin embargo, la situación se ve diferente. El evento vigués mantiene sus previsiones tanto en torno a la feria como sobre la otra gran cita que convierte la ciudad en el epicentro pesquero mundial durante la primera semana de octubre: el Congreso FAO-Conxemar. “Nosotros no tenemos las bajas tan fuertes que ellos han tenido”, explican las fuentes consultadas por FARO, que señalan los “mercados diferentes” que tienen ambos certámenes. “Conxemar no depende tanto de Asia, es diferente”, insisten.

Las mismas fuentes confirman también que la venta del espacio disponible en la actualidad en el Ifevi se mantiene cerca de ese 80% anunciado en marzo. También que “no interesa” alcanzar el 100% “por prudencia” ante la crisis sanitaria, ya que está previsto que los pasillos sean más amplios para mejorar la distancia entre los expositores.

De igual forma, Conxemar cuenta con disponer con la ampliación del recinto ferial ahora en curso. “En eso estamos, esperando la nueva nave”, apuntan. Según confirmó la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, a principios de mes, la obra con la que se ganarán otros 5.500 metros cuadrados cubiertos estará finalizada para mediados de septiembre, justo antes de la feria. “Es el futuro para poder ganar competitividad”, insisten desde la asociación.

El nuevo pabellón, que ofrecerá mayor capacidad para albergar los stands de empresas que habitualmente se quedan fuera por falta de espacio, se ubicará a continuación del número 3. La inversión total empleada para la ampliación del Ifevi es de 7,6 millones de euros.

Conxemar, con 21 ediciones, se ha consolidado entre las cuatro ferias más importantes del mundo en el sector del congelado –la primera, con diferencia, es la Seafood– y tiene planes de expansión tras romper récords en Vigo, donde en su última edición superó los 37.007 visitantes de 108 países y rozó los 750 expositores. El próximo paso será su expansión a Bruselas tras el hueco dejado precisamente por la Seafood. La feria está anunciada para 2022, aunque por el momento no hay una fecha concreta.