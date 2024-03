Cuando Gabo se fue al cine

Es más que probable que en la mente de algunos directores y productores ya se esté gestando la idea de adaptar a la gran pantalla En agosto nos vemos, la novela póstuma de Gabriel García Márquez que ha llegado esta semana a las librerías. No sería la primera vez que una obra de Gabo haya sido traducida al cine pero, todo hay que decirlo, las versiones de los relatos y novelas del Nobel que hasta ahora se han rodado no han llegado a convencer, ni de lejos, a la crítica y, sobre todo, al público, aunque algunas de ellas hubiesen conseguido ser galardonadas en festivales, dirigidas por cineastas de probada solvencia e interpretadas por actrices y actores de fama y prestigio. Definitivamente, no resulta nada fácil trasladar al séptimo arte el universo literario creado por un García Márquez que, sin embargo, siempre se declaró un apasionado del cine, con el que mantuvo unas relaciones tan estrechas cual cordiales. De hecho, ejerció de crítico en varias publicaciones latinoamericanas, colaboró con directores en los guiones de varias películas, e incluso dirigió, por invitación de Fidel Castro, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.

También las gentes del cine se han sentido atraídas por las novelas del escritor colombiano. Se cuenta que Francis Ford Coppola, con quien mantuvo una breve relación epistolar, estuvo muy interesado en convertir su novela El general en su laberinto en una película, y hasta que Marlon Brando le envió un fax en el que le expresaba su deseo de protagonizar El otoño del patriarca. No obstante, ninguno de estos dos proyectos pudo realizarse.

La primera versión cinematográfica de una obra de Gabriel García Márquez fue la titulada En este pueblo no hay ladrones. Adaptación del cuento homónimo publicado en la revista "Mito" en 1960, este film, estrenado en septiembre 1965, es toda una joya. Dirigido por el mexicano Alberto Isaac, entre las sorprendentes apariciones del reparto figuran Juan Rulfo, Luis Buñuel y el propio Gabo, que hizo un cameo en el que “interpreta” al cobrador de una sala de cine. La obra narra la historia de la injusta captura de un hombre, tras el robo de tres bolas de billar del salón de juegos de un pueblo que no tiene otro lugar para el ocio de sus habitantes.

En la siguiente, La vida de Montiel (1979), el prestigioso realizador chileno Miguel Littin adaptó uno de los cuentos que componen el libro Los funerales de la Mamá Grande. La película, que participó en la selección oficial de la trigésima edición del Festival de Cine de Berlín en 1980, cuenta la historia de Adelaida, una madre que viaja en un tren acompañada de su única hija. Mientras transcurre su trayecto, Adelaida recuerda la agitada vida de Chepe, su difunto hijo. Geraldine Chaplin, hija de Charles Chaplin, interpreta el papel de la protagonista. Coproducida entre Chile, Cuba y México, obtuvo el Colón de Oro del Jurado al mejor largometraje en el VI Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (edición de 1980).

Fotograma de "Crónica de una muerte anunciada". / FdV

El guion de Eréndira (1983), dirigida por el brasileño Ruy Guerra, fue escrito por el propio García Márquez basándose en su novela corta La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, publicado en 1972. En su estreno se recaudaron fondos en beneficio de la ciudad de Popayán (Colombia), gravemente afectada por un terremoto. Ese mismo año la película obtuvo en México el Premio Ariel a la mejor escenografía. Narra la historia de una adolescente que vive con su abuela y que un día, agotada por las labores diarias que debe realizar en la casa, se duerme sin apagar las velas, provocando un incendio. Su abuela, tras calcular la deuda de su nieta, decide que la única manera de que Eréndira pueda pagarla es prostituyéndose. La brasileña Cláudia Ohaa, esposa del director del filme, fue la encargada de interpretar a Eréndira, mientras que la cantante y gran actriz griega Irene Papas desempeñó el rol de la abuela.

Coproducción estrenada en Cannes

Coproducción entre Italia, Francia y Colombia dirigida por el italiano Franceso Rossi, Crónica de una muerte anunciada (1987) está basada en la novela que García Márquez publicó en 1981, en la que cuenta la historia del asesinato de Santiago Nassar a manos de los hermanos Vicario, quienes, ofendidos porque éste le había “quitado la virginidad” a su hermana Ángela antes de su matrimonio, deciden asesinarlo para recuperar la honra de su familia, lo cual anuncian a todos los vecinos, que presencian el atentado sin hacer nada. Filmada entre Mompox y Cartagena de Indias, fue estrenada en el Festival de Cannes. Su reparto contó con la participación de la italiana Ornella Mutti, el británico Rupert Everett, y el italiano Gian María Volonté.

Marisa Paredes y Salma Hayek, en "El coronel no tiene quien le escriba". / FdV

El coronel no tiene quien le escriba (1999) fue dirigida por el mexicano Arturo Ripstein, con quien García Márquez había trabajado en varias ocasiones como escritor de los guiones de películas como Juego Peligroso (1966) y Tiempo para morir (1985). La película cuenta entre su reparto con Salma Hayek y Marisa Paredes, y también compitió en el Festival de Cannes. Aquí Gabo refiere la historia de un viejo coronel que acude diariamente al muelle a esperar una carta que le anuncie la llegada de su pensión. Aunque todo el mundo en el pueblo, incluido él, sabe que nunca llegará.

Javier Bardem, en "El amor en los tiempos del cólera". / FdV

El amor en los tiempos del cólera (2007) contó en el reparto con la italiana Giovanna Mezzogiorno, el español Javier Bardem y el estadounidense Benjamin Bratt. Dirigida por el británico Mike Newell, la película está basada en la séptima novela de García Márquez, publicada en 1985, donde se describe la historia de Florentino Ariza (Javier Bardem), quien ante la imposibilidad de hacer realidad su amor con Fermina Daza (Giovanna Mazzogiorno) decide esperar 51 años, nueve meses y cuatro días a que el doctor Juvenal Urbino (Benjamin Bratt), esposo de Fermina, fallezca. Es entonces cuando, por fin, decide reconquistarla.

Eliza Triana, en "Del amor y otros demonios". / FdV

Del amor y otros demonios (2009), dirigida por Hilda Hidalgo, fue rodada en Cartagena de Indias e interpretada por un reparto integramente latinoamericano, muy poco conocido en Europa. En ella se narra la historia de una joven que, al ser mordida por un perro con rabia, es señalada por “tener el demonio dentro”. Por esta razón, la encierran para ser exorcizada con un vicario del que se enamora y con el que vive un trágico romance.

Emilio Echevarría, en "Memoria de mis putas tristes". / FdV

Memoria de mis putas tristes (2012) se rodó en México con trama inspirada en la última novela publicada en vida de Gabo. Dirigida por el realizador danés Hennig Carlsen, cuenta la historia de un viejo periodista que trabaja en de un periódico provincial y que, para celebrar su 90 cumpleaños, decide pasar la noche con una adolescente de 14. De ese encuentro surge una relación que le hace recordar su pasado, su carrera de periodista, su música y sus libros preferidos. El elenco de la película está encabezado por Emilio Echevarría, Ángela Molina, Geraldine Chaplin y Olivia Molina. La cinta fue nominada a mejor canción original en los Globos de Oro por “Despedida” , un tema de Shakira, que fue invitada por el propio Gabo a participar en la banda sonora, para la que la cantante colombiana compuso dos piezas, “Hay amores” y la citada “Despedida”, todo un vaticinio.