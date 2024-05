Ofensiva de hostelería y comercio contra las reseñas falsas en Intenet

A la hora de elegir un sitio para comer, comprar algún producto o contratar algún servicio, buena parte de la ciudadanía recurre a Internet para comprobar qué negocio se ajusta más a sus necesidades y, especialmente, qué opiniones tienen otros usuarios. Son pocos los que entran en el primer bar que encuentran por la calle o los que acuden por ejemplo a un centro de estética sin conocer los comentarios de otros clientes. El problema precisamente es que esto supone un arma de doble filo: cualquiera puede hacer una reseña de un negocio aunque nunca haya estado allí. Y es que Google, donde se almacenan la gran mayoría de las reseñas, no verifica estos comentarios para determinar si son o no reales. Y muchos, desafortunadamente, no lo son.

Es por ello que un gran número de comercios y restaurantes de Vigo han dicho basta ya y han declarado la guerra a las críticas online que se han dejado con el único afán de buscar el desprestigio e influir en otras personas para que no acudan. La primera medida que están tomando es denunciar ante Google estas falsas valoraciones, aduciendo fundamentalmente que las personas que las han dejado no han sido nunca clientes y por tanto su opinión es completamente inventada.

Los responsables de los establecimientos solicitan al gigante de Internet que retiren estas reseñas falsas o que buscan únicamente hundir de forma injustificada el negocio. La denuncia se puede hacer directamente a través de la web y Google determinará si retirar o no la valoración. Hay que tener en cuenta, no obstante, que no se pueden denunciar reseñas, por ejemplo, de hoteles de terceros y que la retirada del comentario puede tardar varios días, el tiempo que el buscador valora si es o no inadecuado y si incumple sus bases. Pero muchos hosteleros y comerciantes apuestan directamente por rebatir directamente las reseñas falsas contestando a las mismas en la plataforma en el que las han dejado (Google, TripAdvisor...).

Por ejemplo, la clínica de estética Shapphira Privé, ubicada en Policarpo Sanz, respondió así públicamente a una valoración negativa de un cliente que no ha acudido nunca a hacerse un tratamiento con ellos: “Buenas tardes, después de las comprobaciones oportunas hemos podido confirmar que no consta en nuestra base de datos de pacientes, con lo cual tomaremos las medidas legales oportunas frente a esta falsa reseña sobre nuestro negocio, que recaerá sobre la persona que haya emitido esta falsa opinión. Por un lado, por ser actos contrarios a la buena fe, pues supone falsear información que esta disponible a los consumidores a la hora de comprar productos o contratar servicios. Y, por otro lado, por constituirse como un acto de engaño, puesto que la información falsa vertida en la red se destinada a inducir al error a los consumidores y usuarios, siendo susceptible de cambiar su comportamiento”. En este caso, el responsable del negocio va más allá, advirtiendo a la persona que ha emitido la falsa reseña de las posibles efectos legales de esta acción, amparándose en la ley de Competencia Desleal.

En muchos casos, también en Vigo, dueños de restaurantes han detectado que hay opiniones malintencionadas de colegas de profesión cuando, además de dar un palo al restaurante, recomiendan otro. Los hosteleros se han puesto contacto con Google en repetidas ocasiones para denunciar aquellas que consideran reseñas falsas pero no todas se retiran, sino que permanecen en la red haciendo daño a la reputación del establecimiento.

Los temidos comentarios en Internet se disparan el 133%

La plataforma tecnológica Superpopi ha hecho público el informe sobre experiencia de cliente en restaurantes basado en los comentarios de consumidores en Google, que se han convertido en claves en cuanto al posicionamiento de los establecimientos y visibilidad para captar nuevos clientes. Más allá de las reseñas falsas, los datos dejan muy bien a los hosteleros de la provincia de Pontevedra, que consiguen una puntuación media de 4,32 sobre 5 pese a que los comentarios en la web se han disparado un 133% respecto al año anterior.

Suscríbete para seguir leyendo