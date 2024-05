Propietarios del Ofimático irán al juzgado por la expropiación de sus parcelas en el Plan Xeral

En el ámbito del Ofimático, cerca de la avenida de Madrid y de la antigua estación de autobuses, se proyectan en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente de aprobación definitiva, unas 1.600 viviendas de protección. Será el Concello el promotor. Un 80% del suelo, de casi 210.000 metros cuadrados, se dedicará a uso residencial –edificios con una altura de seis plantas, que se puede rebasar por criterios de integración urbana o por elementos singulares debidamente justificados– y un 20%, a terciario. Para hacer realidad esta propuesta, la entidad de la Praza do Rei tendrá que realizar expropiaciones: los terrenos pertenecen a particulares. Es este último punto el que genera problemas.

En el Plan Xeral de 1993, se denominó este ámbito Parque Ofimático porque se pensó como una unidad de actuación destinada a la construcción de oficinas y viviendas que desarrollaría la Xunta a través de la empresa pública Xestur, encargada de gestionar el suelo industrial. “Después, se demostró que no era necesario para Vigo –por la existencia de espacios vacíos en el resto de la ciudad–, pero, a consecuencia de esto, se nos bloqueó el desarrollo del suelo y no pudimos construir”, destaca el presidente de la junta de compensación, Pedro Rodríguez, creada hace más de 10 años para desarrollar esta zona. Forman parte de ella en torno a cien vecinos que representan entre el 70 y el 75% del suelo, por lo tanto, con capacidad para agruparse bajo esta modalidad.

Ofimático / Hugo Barreiro

“Tuvimos conversaciones con Xestur y segregamos el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) en dos unidades de actuación para integrar las viviendas de la zona y levantar pisos protegidos, pero nunca se llegó a desarrollar. En el Plan Xeral de 2008, logramos sacar del ámbito tres parcelas que equivalían a unos 15.000 metros para poder integrar las viviendas afectadas y los propietarios que quisieran. Cuando se aprobó el Plan de 2008, tuvimos reuniones con el Concello para desarrollar el suelo porque se determinó que se haría por compensación. Entregamos la documentación que, en su momento, considerábamos necesaria, y el Concello nos pidió más documentación, que fue aportada”, continúa Rodríguez.

Explica que, “debido a la crisis de la construcción de 2008”, los propietarios no pudieron “acelerar el proceso de urbanización”. “Después, en 2015, llegó la anulación del Plan de 2008, por lo tanto, no pudimos desarrollar el ámbito. Para el Plan Xeral en tramitación, tuvimos varias reuniones con el gerente y la concejala de Urbanismo para poder acercar posturas y que el Plan no nos perjudicara a ninguna de las partes, pero no adquirieron ningún compromiso. Nuestra sorpresa es que se habla de expropiación y 100% de vivienda protegida y sin posibilidad de poder integrar a ninguno de los propietarios en viviendas de baja densidad –es decir, unifamiliares– en la zona”, argumenta.

Por este motivo, los propietarios han decidido en una asamblea celebrada recientemente presentar un recurso contencioso-administrativo una vez se apruebe el nuevo Plan Xeral contra la desestimación de la alegación que mantiene, entre otras repercusiones, el sistema de expropiación como sistema de actuación en lugar del de compensación. “No estamos en contra de la vivienda protegida en absoluto, es más, llegamos a aceptar un 45%, pero el 100% supone devaluar mucho nuestros terrenos y no poder desarrollarlos nosotros, como estaba previsto anteriormente”, apunta el presidente de la junta de compensación.

