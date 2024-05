Le cortan la luz en Vigo con sus dos hijos menores dentro

En la madrugada del pasado 16 de mayo, V.S., vecina de Camiño Redomeira, en O Calvario, se dio cuenta de que no había electricidad en su casa. Y sigue sin haberla. Denuncia que la compañía encargada del suministro le cortó la luz sin previo aviso “por impagos”. Reside con sus dos hijos, de 14 y 11 años. La mayor, “dependiente”; el pequeño, “en trámites” para que le reconozcan la dependencia.

La madre explica que la vivienda, “heredada por los pequeños tras el fallecimiento de la propietaria”, una señora a la que cuidaba, estuvo inhabitada varios meses, hasta que su familia se instaló, hace “casi dos”: “Y me encuentro con todo esto. Una deuda de más de 400 euros. Me pidieron anticipar una parte para recuperar el suministro, pero, después, me dicen que el contrato se dio de baja. Tengo que hacer uno nuevo y no son capaces de solucionarme el problema; prometieron que lo harían esta semana”.

Mientras, se sirve de velas, linternas y luces con pilas. Unos vecinos le pasan un cable para que funcionen la televisión y otros electrodomésticos.