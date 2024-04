Inmobiliarias derivan a clientes a intermediarios hipotecarios para obtener mejores condiciones

El mercado inmobiliario en Vigo es ahora mismo una completa jungla. Precios del alquiler por las nubes, requisitos muy restrictivos para poder acceder a una vivienda e hipotecas disparadas por los elevados tipos de interés y las condiciones que marcan los bancos. En medio de todo ello, en Vigo está emergiendo una figura que se está tornando clave en el mercado: el intermediario o asesor hipotecario. Está reconocido por ley a nivel nacional desde 2019 y cada vez más tienen más demanda. Concretamente, lo que hacen es encontrar un préstamo bancario para la compra de un piso con condiciones más ventajosas que las que podrían lograr un particular. En muchas ocasiones, incluso, son las propias inmobiliarias las que recomiendan a los clientes que contraten a este tipo de profesionales.

“Nosotros no sabíamos de su existencia. El día que fuimos a ver el piso nos pusieron en contacto directamente con un asesor”, explica Andrea Argibay, que compró recientemente un piso en la calle Pino. Decidieron contratar a Carlos Carrera, que trabaja en la consultora Integra y que tras empezar su carrera como profesional de la banca ahora precisamente se ha especializado como intermediario hipotecario para conseguir el mejor crédito para su cliente. “El piso que queríamos costaba 145.000 euros y nos consiguió 130.000”, explica Andrea. Es decir, logró una financiación del 90% del valor total del inmueble, mientras que a un particular apenas le da ahora mismo un 80%.

“La figura del intermediario es cada vez más relevante y ahora en Vigo estamos trabajando con muchos clientes. Siempre es bueno comparar alternativas entre varias entidades bancarias y conseguimos la hipoteca más ventajosa tras negociar las condiciones. Logramos más porcentaje de financiación, podemos evitar la necesidad de avalistas y bajar la cuota mensual al conseguir la reducción de los intereses de los bancos”, explica el propio Carlos Carrera, que apunta a que “nunca está de más preguntar a un asesor para ver alternativas y comparar con lo que ofrecen las entidades directamente al cliente”.

Otra de las principales ventajas que se encuentran los potenciales compradores de vivienda que contratan a intermediarios para conseguir el crédito hipotecario es el ahorro de tiempo. Y es que se encargan de todo el proceso: trámites notariales, fiscales, negociación de la hipoteca más ventajosa... “Y al banco le damos también el trabajo hecho, por eso nos ofrecen mejores condiciones”, explica este asesor hipotecario vigués.

CLAVES Ahorran tiempo: se encargan de todo Lo que más agradecen los clientes que contratan intermediarios es que se encargan de todo: desde la negociación con el banco hasta el asesoramiento legal, verificación registral sobre las cargas, valoración del inmueble... Una garantía sin gasto extra Los asesores hipotecarios ofrecen también una garantía, es decir, tras cerrar la operación están a disposición del cliente para ayudarle y resolver dudas sin ningún coste a mayores, funcionando como un servicio posventa.

¿Y cuánto cobran estos intermediarios? Pues hay que tener en cuenta que por lo general, en primer lugar, no perciben nada hasta que se cierra el crédito con el banco para la compra de la vivienda. No solo eso, sino que se suelen incluir sus honorarios en la hipoteca. “En nuestro caso solemos cobrar un 1,5% del importe financiado”, explican desde la consultora viguesa Integra. No es necesario, por tanto, aportar ninguna cantidad inicial a estos profesionales. En caso de que la operación no se formalice, tampoco cobran nada.

Lo que más agradecen los compradores que apuestan por la contratación de un asesor de este tipo, además obviamente del ahorro de tiempo y lograr unas condiciones más ventajosas, es el hecho de que también gozan de una especie de “garantía”, es decir, pueden contactar con el intermediario después de la compra para resolver dudas o para que les ayude en cualquier trámite relacionado con la hipoteca o la entidad bancaria con la que se cerró la operación. Este servicio “posventa” no supone en caso alguno un coste a mayores, sino que está incluido en los honorarios cobrados con la hipoteca.

Carlos Carrera “Normalmente cobramos un 1,5% del importe financiado al cliente”

