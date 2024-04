Carla Simón busca su mejor escenario

Con temperaturas propias del verano en pleno mes de abril, el entorno del Puerto lució ayer su mejor cara para conseguir conquistar la mirada de la cineasta que lleva meses rondando Vigo y su entorno en búsqueda de los mejores escenarios para el rodaje de su nueva producción audiovisual. La Premio Nacional de Cine Carla Simón desembarcó ayer en la ciudad con el objetivo de continuar examinando localizaciones para encarar la grabación de 'Romería', el largometraje que rodará a partir del segundo semestre del año en la ciudad olívica y con el que cerrará la trilogía sobre su infancia e historia familiar.

Participantes en el programa Rueda, ayer, tras las mentorías en el Museo MARCO. // José Lores / Carolina Sertal

Acompañada de parte de su equipo, Carla Simón recorrió el entorno del Náutico, prestando especial atención al embarcadero del transporte marítimo de pasajeros. Tanto por la mañana como a primera hora de la tarde, la directora exploró esta zona, esperando incluso a la llegada de una de las embarcaciones que conecta Vigo con Cangas. Carla Simón aprovechó el embarque para subir con su equipo unos minutos a bordo y tomar desde la cubierta del transporte de ría algunas fotos de referencia. Medios especializados ya adelantaban el año pasado que tanto el servicio de transporte marítimo a Cangas como el puerto, así como el centro histórico, las Cíes y Toralla, serían algunos de los puntos que se erigían como posibles escenarios para Romería, que relatará la historia de una adolescente adoptada por su tío materno tras el fallecimiento de sus progenitores y que pierde el contacto con la rama paterna, constituyendo asimismo un retrato de Vigo, en donde residieron los propios padres de Simón.

La cineasta contaba con los tiempos muy medidos y tras recorrer el puerto abandonó la ciudad para continuar buscando nuevas localizaciones en otro municipio del área metropolitana.

Rueda Academia de Cine

“Paréceme que toda actividade que estea enfocada a provocar un intercambio, que atraia a tanta xente con tantas perspectivas diferentes, é crear un caldo de cultivo, non só para os cineastas que veñen a recibir a formación, senón para os titores e para toda a comunidade de cineastas que tamén van ter interacción coa xente do programa, non só a nivel intelectual, senón á hora de crear vínculos que poden dar lugar a futuros proxectos. Toda proposta que teña intención de crear un marco de intercambio creativo é dunha importancia vital para a cidade”. A la salida de las primeras mentorías, así definía el director de Matria, Álvaro Gago, la importancia de que el programa de desarrollo audiovisual Rueda Academia de Cine vaya a desenvolverse esta semana por primera vez en Vigo.

La iniciativa, promovida por la Academia de Cine y financiada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) con fondos Next Generation EU, cuenta con el apoyo del Concello a través de la Vigo Film Office y dio comienzo ayer con un foro de encuentro entre los guionistas participantes en el programa y Álvaro Gago y la directora y actriz Sonia Méndez, que empezaron a analizar de forma conjunta los proyectos cinematográficos de los residentes.

En este sentido, Gago comentó que “o programa Rueda lidia con cineastas por razón laborais e de conciliación non poden desprazarse a Madrid durante oito ou nove meses, que é o tempo dos programas das residencias que xurdiron en primeira instancia, e son xente que traen propostas moi conectadas cun territorio que durante o proceso de escritura tampouco abandonan; o que máis enerxía me dá é estar expoñéndome a visións tan particulares e miradas tan específicas”, reconoció el vigués.

Durante la jornada de este martes se celebrará la primera actividad abierta al público general en el marco de Rueda Academia de Cine. Así, el Auditorio de Zona Franca se transformará en una gran sala de cine para visionar los cortometrajes de los guionistas participantes en el programa de desarrollo audiovisual. Desde las 18.00 horas y hasta las 19.40 horas, el público asistente tendrá la oportunidad de ver proyectados los cortometrajes de Imade, de Ignacio Acconcia; Óleo sobre viento, de Alejandro Pérez; O niño dos paxaros, de Lucía Estévez, y El proceso teatral, de Olivia Delcán. Tras la presentación de las piezas audiovisuales, los cineastas participarán en un coloquio en el que abordarán estos otros proyectos cinematográficos de su autoría. Previamente, en horario de mañana, mantendrán nuevas sesiones de formación con Álvaro Gago y Sonia Méndez para continuar avanzando en los trabajos en los que se encuentran inmersos actualmente.