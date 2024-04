Un incendio en una empresa de maderas de Vigo provoca una humareda visible desde toda la ría

Una columna de humo visible desde Vigo hasta O Morrazo ha alertado este mediodía a una multitud de personas. El origen, un incendio en una empresa de maderas situada en Candeán que comenzó sobre las 12.00 horas de este domingo.

En el interior del lugar, situado concretamente en Camiño do Chan do Labrador, no estaba presente nadie en el momento de los hechos, según han informado a FARO fuentes oficiales. Con todo, sí se han desplazado los servicios sanitarios debido a que una persona sufrió en el momento un ataque de ansiedad.

El 112 Galicia recibió múltiples llamadas desde diferentes puntos de la ciudad y de O Morrazo avisando de la gran humareda que estaban presenciando.

En el punto trabajan los Bomberos de Vigo en las tareas de extinción del fuego. También se ha presentado la Policía Nacional.

