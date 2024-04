Quejas en el Meixoeiro por el "retraso" en el servicio de ambulancias: "Llevamos esperando más de cuatro horas"

Indignación a las puertas del Hospital Meixoeiro, donde María Luisa Fernández, vecina de Vigo y su familiar, llevan desde las 16:00 horas esperando que una ambulancia las baje al centro de la ciudad.

Horas de espera con un final incierto: "Primero me dijeron que había tres personas por delante... vi cómo recogían a esas personas y a mí nada. Volví a llamar y me dicen que ahora tengo otras dos por delante... Se están riendo de mí", señala.

María Luisa cuenta a FARO que se siente indignada por una retraso que, reconoce, "nunca había vivido antes", pero que le parece "una crueldad". Esta afectada cuenta que acudió con su familiar para realizar un tratamiento habitual, pero tras salir de la consulta y después de llamar al servicio de ambulancias a primera hora de la tarde, siguen sin darle una respuesta clara: "Mi familiar lleva sentada en una silla de ruedas en la calle horas, está pendiente de regresar a casa para tomar una medicación", narra.

"Pasan los médicos y nos dicen... ¿Pero aún seguís ahí? Esto es un pitorreo", señala la afectada.

Retraso "dentro de los márgenes"

Desde Ambulancias do Atlántico, empresa responsable del traslado de pacientes en el área sanitaria, reconocen que hoy "hay mucho trabajo" pero que el tiempo de espera está "dentro del margen establecido por el SERGAS", aunque rompen una lanza a favor de los afectados al reconocer que comprenden su "enfado" por la situación.

Aclaran, además, que la demanda de ambulancias se cubre en función de horario y de la urgencia, recalcando que el servicio incluye en traslado de pacientes a otros ayuntamientos del área de Vigo con el consiguiente retraso en los tiempos.

Además, desde Ambulancias do Atlántico recuerdan que parte del personal del servicio se encuentra ausente debido a la convocatoria de una reunión sindical en el marco de las protestas de los trabajadores por "atrasos en el abono de los salarios", como reseñan estos en un comunicado.

Una insinuación que rechazan de pleno los trabajadores: "Las protestas por los retrasos no vienen de ahora y no tienen que ver con la reunión. El servicio tiene carencias y no está bien dimensionado", explica desde el sindicato Óscar Graña.