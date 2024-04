“Es un reconocimiento a nuestro pasado y cultura”

Con toda probabilidad sería muy difícil encontrar a algún vigués que en los últimos tres días no haya estado en el Casco Vello para celebrar la Reconquista. Y ayer fue otra jornada con una multitud participando en la gran fiesta de la ciudad. Al mediodía las calles de la zona vieja de Vigo recibían el gentío. Y es que nadie imaginaba un plan mejor que ir a los puestos de comida a comer churrasco, chouripán, empanada y otros platos típicos de la Reconquista viguesa. Absolutamente todos los puestos estaban a rebosar, y conseguir una mesa en alguna terraza era misión prácticamente imposible. Los hosteleros que participan en la fiesta además ampliaron su oferta para aquellos que tienen alguna intolerancia, especialmente celíacos, ofreciendo platos sin gluten.

La comida precisamente es uno de los grandes reclamos que atrajeron a miles de personas estos días al Casco Vello. “Nos pasamos el día probando todos los platos típicos, Es la fiesta ideal para comer de todo”, aseguraba ayer Manuel, que estaba con un grupo de ocho amigos disfrutando del día. El chouripán precisamente fue un año más el plato más demandado y vendido. “No podíamos venir sin probarlo”, aseguraban Hugo y Eugenia, un matrimonio de Gondomar que vino ayer a Vigo con sus hijos pequeños y todos ellos tenían el tradicional bocadillo con chorizo en la mano.

Eugenia, hugo, Felipe y Jaime “La Reconquista es ideal para disfrutar en familia”

Desde familias hasta grupos de amigos, la Reconquista se caracterizó un año más por la pluralidad del público. Había por ejemplo muchos jóvenes que estudian en la Universidad de Vigo pero que son de otros puntos de Galicia. Era el caso de Toni, Raúl, Martín, Ismael, Paula y Andrea, que están en tercer año de carrera y han participado en la Reconquista esos tres años. “El ambiente es impresionante y nos gusta el valor histórico que tiene esta fiesta”, aseguraban mientras comían chouripán y empanada de zamburiñas.

Marcos, Antía, Jaime y Bea “Estar en las calles del Casco Vello este fin de semana es maravilloso”

Precisamente la tradición histórica de esta celebración es lo que la hace tan especial. La gran mayoría de los que llegaban al mediodía a comer se pasarían el día entero para presenciar la representación de la expulsión de los franceses de la ciudad. “Esta fiesta es muy importante porque supone la recuperación de una tradición. Obviamente es la más importante de todo el año y venimos siempre. Nos encanta que esté todo el día sonando música”, apuntaban Sofía y Belén.

Belén y Sofía “Esta fiesta representa la mejor tradición de la ciudad”

Entre los que prácticamente no dejaron de tocar durante todo el día estaban Andrea, Héctor, Clara, Fani y Rubén, que estuvieron de aquí para allá con sus tambores, panderetas y gaitas tocando entre ellos y juntándose con todo aquel que se terciaba. “Tocamos con cualquiera, nos encanta. La Reconquista demuestra que los vigueses nos sentimos muy representados por nuestro pasado y esto es un reconocimiento a nuestra cultura. Si tengo que hacer una crítica, diría que me gustaría ver a más gente disfrazada con los trajes tradicionales. Vinimos los tres días y me llama la atención que son pocos los que llevan la ropa clásica de la Reconquista”, explica Rubén, “vigués de pura cepa”.

Rubén, Andrea, Fani, Clara y Héctor “Nos gustaría que más gente viniese con el traje tradicional”

También estuvieron los tres días Felicidad y Emilio, un matrimonio cuya familia está al frente de uno de los puestos de hostelería. “No recordamos cuál fue el último año que faltamos. Con este ambiente y esta comida es imposible resistirse. Nos encanta y pasamos todo el día aquí, no queremos perdernos la representación teatral”, aseguraban ayer mientras comían cada uno un bocadillo de jamón asado.

Felicidad y Emilio “El ambiente es impresionante, venimos todos los años”

El temor a la lluvia que apuntaban las previsiones meteorológicas quedó ayer completamente sepultado. Y es que no cayó ni una gota, al contrario que el sábado. El sol y una temperatura más que agradable para estar a principios de abril protagonizaron la mañana y el mediodía. “¿Cómo no íbamos a venir con el día que hace?”, se preguntaban Carlos, Jaime y Jesús, que estaban en su “fiesta favorita” disfrutando de algunos de los postres típicos. “La filloa con miel y nueces está deliciosa”, aseguraban mientras un grupo de gaiteros y pandereteras pasaban a su lado.

Jesús, Jaime y Carlos “Las filloas con miel y nueces son una delicia de postre”

También el rural

Las parroquias también estaban muy bien representadas ayer en la Reconquista. Vecinos de Matamá, Beade o Saiáns estaban ayer comiendo y celebrando la tradición de la ciudad olívica en el Casco Vello. “Nos encanta la pelea contra los franceses. Es una maravilla ver la cantidad de gente de Vigo que viene desde todos los puntos de la ciudad, también del rural, como nosotras”, decían Teresa y Paz.